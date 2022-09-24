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費德勒打拉沃盃前插曲 男子手臂點火抗議被架走

中央社／倫敦23日電
瑞士網球天王費德勒23日在拉沃盃打生涯最終戰前，一名男子跑到場上坐下並在手臂上點火，導致第2點單打比賽一度中斷。（歐新社）
瑞士網球天王費德勒23日在拉沃盃打生涯最終戰前，一名男子跑到場上坐下並在手臂上點火，導致第2點單打比賽一度中斷。（歐新社）

瑞士網球天王費德勒今天在拉沃盃打生涯最終戰前爆發鬧場插曲，一名男子跑到場上坐下並在手臂上點火，導致第2點單打比賽一度中斷，這名抗議男子當時隨即被保安人員架走。

這起事件發生在歐洲隊的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和世界隊的「阿根廷小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）比賽第2盤期間。

路透報導，拉沃盃（Laver Cup）高層說：「一名男子今天下午到場上，隨即被保安人員帶走。比賽短暫中斷，他已遭逮捕，警方正在處理中。」

這名男子身上的T恤寫著「終結英國私人飛機」。英國媒體報導，他是環保團體成員，關注碳排放和氣候變遷等議題。

西西帕斯之後以6：2、6：1擊敗史瓦茲曼，贏得第2點單打，助歐洲隊取得2比0領先。挪威好手路德（Casper Ruud）稍早以6：4、5：7、10：7擊敗美國對手沙克（Jack Sock），為歐洲隊拿下第1點單打。

美國運動頻道ESPN報導，西西帕斯賽後說：「一切不知從何而來…我從來沒有在球場上遇過這樣的事，希望他沒事。」

澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）之後在第3點單打以5：7、6：3、10：7逆轉擊敗英國名將墨瑞（Andy Murray），助世界隊扳回一城。

費德勒（Roger Federer）與老對手「西班牙蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）搭檔出戰第4點雙打，終場6：4、6：7（2/7）、9：11敗給美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克。

根據拉沃盃賽制，第1天贏1場得1分，第2天贏1場得2分，第3天贏1場得3分。今天4場比賽結束，歐洲隊和世界隊以2：2平手。

41歲的費德勒上周宣布在拉沃盃賽後退役。他當時表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不畫下休止符。

費德勒今天賽後激動落淚，感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程。

費德勒提到妻子時忍不住情緒潰堤，他說：「我妻子非常支持我。她本可以在很久、很久以前就阻止我，但她沒有，她讓我繼續前進、讓我打球，真的很棒，謝謝妳。」

法新社報導，英國歌手艾麗高登（Ellie Goulding）在活動尾聲獻唱時，場邊播放回顧費德勒成就的影像，現場氣氛令人動容。費德勒與納達爾坐在場邊時，一度流下男兒淚。

費德勒之後與妻子、雙胞胎女兒與雙胞胎兒子以及父母相擁，場面溫馨感人。

費德勒稍早在推特上傳他背著球具的照片，並發文寫說：「我已經這樣做了數千次，但這一次感覺不同。謝謝今晚到場的每個人。」

瑞士網球天王費德勒23日在拉沃盃打生涯最終戰前，一名男子跑到場上坐下並在手臂上點...
瑞士網球天王費德勒23日在拉沃盃打生涯最終戰前，一名男子跑到場上坐下並在手臂上點火，導致第2點單打比賽一度中斷。（歐新社）

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