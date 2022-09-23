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拉沃杯／對手兼好友…費德勒網壇告別秀 納達爾共舞

體育新聞組／綜合報導
費德勒與納達爾。（美聯社）
費德勒與納達爾。（美聯社）

拉沃杯（Laver Cup）主辦單位宣布，瑞士傳奇球星費德勒（Roger Federer）將與長年勁敵、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）搭檔，出戰雙打比賽，為個人耀眼的職業生涯畫下句點。

中央社引述法新社報導，現年41歲、擁有20座大滿貫賽單打冠軍頭銜的費德勒，上周宣布打算在為期3天的拉沃杯賽後退役。

拉沃杯主辦單位表示，費德勒生涯最後一場比賽，將是23日在英國倫敦O2體育館（O2 arena）與擁有22座大滿貫賽金杯的納達爾搭檔代表歐洲隊，對戰代表世界隊的兩位美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

費德勒一直受膝傷所苦，他表示：「我不確定能否應付整場比賽，但我會嘗試。這場比賽感覺非常不同，我很高興能跟他（納達爾）在同一隊，而非與他對戰。」

費德勒還說：「與拉法（Rafa，納達爾暱稱）一同出戰，感覺真的不一樣。能夠再一次這麼做，我確定會是很美好的經驗，也會努力盡我所能。」

納達爾則表示，他期待與費德勒在這場「無法忘懷」的比賽並肩作戰。

他說：「我網球生涯中最重要的對手之一、甚至是最重要的一位對手，就要離開賽場了。無論如何，這一刻將令人難受。但能和他一起比賽，我感到超級興奮與感激。」

費德勒與納達爾。（美聯社）
費德勒與納達爾。（美聯社）

納達爾 英國

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