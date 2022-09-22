拉沃盃／最後雙打指定納達爾 費德勒：我不會孤單退休

費德勒(左)指名納達爾(右)當他生涯最後一舞的雙打搭檔。（歐新社）

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周突然宣布自己即將於本周拉沃盃結束後退休 ，而他在21日的記者會宣布自己將只會打一場雙打，外界紛紛猜測他「最後一舞」的舞伴將會是誰時，他也在本日透露就是老對手納達爾 （Rafael Nadal），希望由這位好友陪他打完生涯對後一戰。

費德勒在接受採訪時表示，回顧漫長的職業生涯，他希望與亦敵亦友的納達爾一起出戰這場最後的戰役：「我與納達爾一起經歷了對方的職業生涯，我們有很好的友誼，同時認為對方是此生最棒的對手」。他也認為這段關係這會對網球帶來正面訊息，甚至對運動帶來長遠的影響。

綜觀費德勒生涯，他自1998年出道以來總共奪下20個大滿貫冠軍，並且寫下連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄，且有5年以年終排名第1作收。但近年因傷勢所苦，已近3年未打比賽，讓他在近期決定正式退休，拉沃盃就是最後一場ATP巡迴賽，並且只會出賽一場雙打比賽，他也坦承要下這決定真的很艱難：「我得面對媒體、球迷，當我宣布這項消息時我非常害怕與擔心，因為我知道有多重要。」

費德勒於今年8月進行近年來第三次的膝蓋手術 ，他表示在復健的過程中自己變得非常悲觀：「受的傷越來越多，手術越做越多，我開始感到害怕，我看了傷勢報告後，開始思考是否該退休了，儘管我不想輕易離開球場，但或許是時候了。」

然而費德勒認為自己退休時並不會孤單，因為對手與親友都會在身邊，並解釋選擇在拉沃盃退休的原因：「我並不想劫持這項賽事搶走焦點，但我總是為那些在巡迴賽退役的選手感到遺憾，『他們說著這是最後最後一次出賽，然後在某個時間點輸球後獨單離場』，而我不願面對這樣的場景。」

久未出賽的費德勒也說，「但拉沃盃不同，屆時會有大家的陪伴，不過我現在很緊張，因為已經很久沒正式比賽了，相信我能拿出最好的表現，為職業生涯畫下完美的句點。」