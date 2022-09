拉沃盃／最後雙打指定納達爾 費德勒：我不會孤單退休

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)上周突然宣布自己即將於本周拉沃盃結束後退休 ,而他在21日的記者會宣布自己將只會打一場雙打,外界紛紛猜測他「最後一舞」的舞伴將會是誰時,他也在本日透露就是老對手納達爾 (Rafael Nadal),希望由這位好友陪他打完生涯對後一戰。

費德勒在接受採訪時表示,回顧漫長的職業生涯,他希望與亦敵亦友的納達爾一起出戰這場最後的戰役:「我與納達爾一起經歷了對方的職業生涯,我們有很好的友誼,同時認為對方是此生最棒的對手」。他也認為這段關係這會對網球帶來正面訊息,甚至對運動帶來長遠的影響。

綜觀費德勒生涯,他自1998年出道以來總共奪下20個大滿貫冠軍,並且寫下連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄,且有5年以年終排名第1作收。但近年因傷勢所苦,已近3年未打比賽,讓他在近期決定正式退休,拉沃盃就是最後一場ATP巡迴賽,並且只會出賽一場雙打比賽,他也坦承要下這決定真的很艱難:「我得面對媒體、球迷,當我宣布這項消息時我非常害怕與擔心,因為我知道有多重要。」

費德勒於今年8月進行近年來第三次的膝蓋手術 ,他表示在復健的過程中自己變得非常悲觀:「受的傷越來越多,手術越做越多,我開始感到害怕,我看了傷勢報告後,開始思考是否該退休了,儘管我不想輕易離開球場,但或許是時候了。」

然而費德勒認為自己退休時並不會孤單,因為對手與親友都會在身邊,並解釋選擇在拉沃盃退休的原因:「我並不想劫持這項賽事搶走焦點,但我總是為那些在巡迴賽退役的選手感到遺憾,『他們說著這是最後最後一次出賽,然後在某個時間點輸球後獨單離場』,而我不願面對這樣的場景。」

久未出賽的費德勒也說,「但拉沃盃不同,屆時會有大家的陪伴,不過我現在很緊張,因為已經很久沒正式比賽了,相信我能拿出最好的表現,為職業生涯畫下完美的句點。」

