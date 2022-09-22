網球／費德勒告別戰只打雙打 4大天王將合體

費德勒證實拉沃杯只打雙打。（歐新社）

上周宣布拉沃杯後高掛球拍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），發表退休 宣言後首度與媒體見面，親口證實拉沃杯只會參加雙打，不會在單打出賽，選擇在倫敦退役也是深思熟慮後的決定。

費德勒最近受訪時提到，決定退役的關鍵就是去年溫布頓 ，發現力不從心，不再對自己充滿信念；他20日在倫敦舉行記者會補充說，思考許久要何時、何地結束職業生涯，原本打算選擇美網當告別戰，但美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）先宣布美網後退休，倫敦對自己也有許多意義，拉沃杯因此成為選擇。

生涯握有20座大滿貫的費德勒，其中8座是在溫布頓打下，目前仍是賽史紀錄，今年拉沃杯在倫敦舉行，他又是賽事發起人之一；儘管這位41歲老將受膝傷困擾，從去年溫布頓後就沒出賽紀錄，拉沃杯復出即是退休，讓這次比賽票價飆升，轉賣的門票已經喊價到5.5萬到5.9萬英鎊（約6.1萬到6.6萬美元）。

今年拉沃杯除是費德勒告別戰，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）都沒缺席，費德勒感性形容，「四大天王」合體對自己就像美夢成真。歐洲隊還包括希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、今年闖進兩場大滿貫決賽的挪威魯德（Casper Ruud），將和世界隊分庭抗禮。

世界隊陣容包括加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、 美國弗里茲（Taylor Fritz）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）、澳洲 好手德米納爾（Alex de Minaur） 、美國帝亞弗（Frances Tiafoe）和薩克（Jack Sock）。