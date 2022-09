網球／費德勒現身拉沃杯 和西西帕斯練球自拍

41歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)上周無預警宣布拉沃杯後結束職網生涯,使得本周五倫敦開戰的拉沃杯未打先轟動;還不確定拉沃杯下場的費德勒也已展開練球,當地周一現身比賽場館O2體育館,和歐洲隊的戰友西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)一起練球,歐洲隊教練、瑞典 網壇傳奇伯格(Bjorn Borg)也在旁觀看。

這將是費德勒第4度代表歐洲隊出戰拉沃杯,他保有單打6戰全勝的完美戰績,雙打則是2勝3敗。去年溫布頓後他就因膝蓋狀況再沒出賽,上周宣布退休,目前仍沒確定「告別戰」是否下場,不過練球時精神奕奕,還和西西帕斯及伯格開心自拍。

"I'm ready to be on your side."@rogerfederer greets teammates @DjokerNole and @andy_murray during their #LaverCup practice on Tuesday. pic.twitter.com/YUnYTJRLpz