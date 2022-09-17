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網球／Big3在拉沃盃最後合體 約克維奇加入致意費德勒

中央社／班加羅爾、日內瓦16日電
塞爾維亞好手約克維奇發文向這位可敬的對手致意，讚揚他為卓越樹立風範。（路透）
塞爾維亞好手約克維奇發文向這位可敬的對手致意，讚揚他為卓越樹立風範。（路透）

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）昨天宣布將在拉沃盃賽後退休，塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）今天發文向這位可敬的對手致意，讚揚他為卓越樹立風範。

綜合路透和法新社報導，費德勒昨天表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不劃下休止符，下週於23日到25日在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。41歲的費德勒藝術般的球技與優雅風範，影響網壇深遠。

費德勒屆時將與約克維奇、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）及英國名將莫瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這將是過去20年主宰男網的「四大天王」首度合體出戰。

約克維奇在Instagram寫道：「羅傑（費德勒名），很難想像這一天的到來，也很難語言表達我們在這項運動裡共同經歷的一切。十多年來那些令人難以置信的時刻和交手值得回味。你的職業生涯為實現卓越以及正直、沉著的態度樹立風範。」

「在球場內外認識你是我的榮幸，在未來的歲月裡依舊如此。我知道這個新的篇章將為你、蜜爾卡（Mirka，費德勒妻子）、孩子們、你所有的親人帶來驚喜，仍有很多事值得羅傑粉們期待。」

「我們全家祝福你闔家在未來的日子裡快樂健康，萬事如意。期待慶祝你的成就，倫敦見。」

費德勒生涯擁有20座大滿貫賽單打冠軍，在男子選手中僅次於納達爾的22座及約克維奇的21座。

費德勒昨天預告將退休後，納達爾和多位網球選手紛在社群媒體發文致意，本月高掛球拍的美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）也歡迎費德勒加入「退休俱樂部」。

約克維奇 納達爾 退休

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