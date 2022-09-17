網球／品牌寵兒 費德勒生涯賺10億…勞力士、優衣庫都請他

網壇天王費德勒15日宣布退休。（美聯社）

41歲的網壇天王費德勒（Roger Federer）15日宣布退休，下周在倫敦舉行的拉沃杯是他生涯最後一站ATP賽事。除了在網壇上的卓越成就，據富比世 雜誌統計，他也是史上少數六位賺進超過10億美元的運動員 之一。

MarketWatch報導，費德勒堪稱是史上最佳的網球選手之一，拿下20座大滿貫頭銜，在球場上最意氣風發的2003至2007年，贏了12座大滿貫冠軍，包括五座溫布頓冠軍。雖然他的最強對手納達爾 （Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）近來在大滿貫頭銜已超越他，分別拿下22座和21座，但費德勒卻在一個領域勝過他們，那就是收入。

費德勒在其網壇生涯期間賺進逾10億美元收入，其中包括1.3億美元的球賽獎金，和逾8.7億美元的代言收入。他在過去近20年間代言過十多個品牌，最有名的包括Nike、勞力士、賓士汽車和運動用品大廠Wilson。

費德勒代言Nike產品長達20年，傳每年代言費為1000萬美元。2018年合約期滿後，他又與日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）簽了10年3億美元的服飾代言合約。

行銷專家表示，費德勒在球場外的成功，不只因為他是名偉大的球員，也因為他的風度翩翩和舉止莊重，能為品牌增添更多魅力。行銷公司老闆法西是名終生網球迷和費德勒球迷，他說：「費德勒一直是個紳士。他不會發脾氣、不會用球砸人，也不會辱罵裁判。」

廣告代理商Blue Sky Agency創辦人暨執行長法利涅拉表示，另一個讓費德勒體壇生涯收入如此之高的原因，是他體壇生涯的長度。