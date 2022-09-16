網球／大讚布雷迪40天閃電復出 小威不退了？

小威以布雷迪為例，暗示了可能重回球場的可能性。（美聯社）

網球傳奇小威廉 絲（Serena Williams）在今年美網後傳出可能退役的消息，不過日前接受媒體採訪時，小威廉絲也再度談到自己的退休 計畫，並認為日前「退休40天」後宣布復出的NFL 傳奇球星布雷迪（Tom Brady），開創了一個很酷的趨勢，暗示了可能重回球場的可能性。

本月將滿41歲的小威廉絲，在美網前接受雜誌訪問時曾透露生涯將邁入下一個階段，也讓大家認為今年美網可能成為她生涯的最後一舞，這也讓她每場比賽都受到外界的高度關注並收到滿滿祝福，不過在美網期間受訪過程中，小威廉絲始終未把話說死，甚至是刻意避開提到「退休」字眼。

而在接受「早安美國」訪問時，小威廉絲也以布雷迪在今年2月退休、3月又決定復出為例，似乎暗示仍有重返球場的可能性，「我的意思是，你永遠不知道會發生什麼事，我一直都在說，布雷迪他開創了一個很酷的新趨勢。」

小威廉絲也強調，如果自己最終沒有選擇退休，姊姊大威廉絲（Venus Williams）將會是促使這件事的關鍵人物之一，「她還沒有想要結束，但這就是我，她希望我繼續，但我想著『No』。」