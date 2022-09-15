網球／「小蠻牛」沒下場 西班牙台維斯杯開紅盤

台維斯杯決賽，西班牙捍衛住地主勝利。（路透）

台維斯杯決賽本周登場，西班牙隊有新任世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領軍，儘管新球王首戰碰塞爾維亞隊免戰，在瓦倫西亞迎敵的西班牙仍以直落3捍衛住地主勝利。

西班牙今年台維斯杯由51歲的兩屆法網 冠軍布魯格拉擔任隊長，成員包括巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）、巴斯塔（Pablo Carreno Busta）、福基納（Alejandro Davidovich Fokina）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）和年僅19歲的阿爾卡拉斯，分組賽對手有塞爾維亞、加拿大與南韓。

剛在美網摘下金杯的阿爾卡拉斯，開戰前一天才抵達瓦倫西亞，首戰並沒下場，不過隊友都很「給力」，連拿3點留下勝利。

歷時2小時15分鐘奪勝的巴提斯塔‧艾格特開心說，能在西班牙出賽是投身網球後的最棒經驗，「今天我真的很享受在瓦倫西亞的西班牙球迷前出賽，就在我家鄉旁。」他也強調，儘管過了第一關，團隊仍要繼續向前，繼續迎接挑戰。

台維斯杯決賽在4地開打，除了西班牙瓦倫西亞，還有義大利 波隆那、德國 漢堡及蘇格蘭格拉斯哥，最終8強決賽將於11月在西班牙南部的馬拉加（Malaga）登場。