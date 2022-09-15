網球／備戰台維斯盃 小蠻牛：喜歡那種氛圍
剛在美網奪下個人首座大滿貫冠軍，並登上世界球王寶座的西班牙19歲「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在結束如夢似幻的美網之旅後，馬不停蹄地趕回西班牙備戰台維斯盃賽事，不過對於阿爾卡拉斯何時會出賽，西班牙隊長布魯格拉（Sergi Bruguera）就表示，還將視阿爾卡拉斯的恢復狀況來決定。
對於外界一度認為他可能退出台維斯盃，阿爾卡拉斯卻說：「我很自豪能成為世界第一，而且還能夠為我的球隊盡一份心力，參加台維斯盃總是一種很特別的經驗，那是一種獨特的氛圍，我很期待跟整個團隊再一起。」
對於阿爾卡拉斯帶著榮光歸隊，隊長布魯格拉也表示，將會在了解阿爾卡拉斯的狀況後再決定他何時出賽，「我們希望他能夠盡快恢復，還不確定他能否趕上周三的賽事，我們將聽聽他的感受並與他討論，當然希望他愈早上場愈好。」
談到阿爾卡拉斯為西班牙網球又寫下新歷史，布魯格拉也說：「我們都知道他遲早會達成目標，但他連續在5盤賽事中勝出，那樣的精神與身體能力是令人難以置信的，作為史上最年輕的球王，大家都沒有話說。」
此外，波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在美網奪下個人第三座大滿貫冠軍，除了拿下年底ATP世界巡迴賽總決賽的參賽資格，也取得國際網球名人堂入圍資格。
國際網球名人堂是網球運動員的最高榮譽，退役五年後才有資格加入，並且生涯須獲得3座大滿貫並且世界排名第一至少13周，或拿下5座大滿貫。而目前斯威雅蒂剛拿下生涯第3座，並且世界第一達24周，已達成其中一條件。
美網後斯威雅蒂進帳1760分，以10365分穩坐世界球后寶座，並且領先第二名突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）5000多分，高出將近一倍。
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