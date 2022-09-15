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網球／備戰台維斯盃 小蠻牛：喜歡那種氛圍

體育新聞組／綜合報導
新科球王阿爾卡拉斯回到西班牙為本周登場的台維斯盃賽事進行備戰，返鄉的他也受到熱烈歡迎。（歐新社）
新科球王阿爾卡拉斯回到西班牙為本周登場的台維斯盃賽事進行備戰，返鄉的他也受到熱烈歡迎。（歐新社）

剛在美網奪下個人首座大滿貫冠軍，並登上世界球王寶座的西班牙19歲「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在結束如夢似幻的美網之旅後，馬不停蹄地趕回西班牙備戰台維斯盃賽事，不過對於阿爾卡拉斯何時會出賽，西班牙隊長布魯格拉（Sergi Bruguera）就表示，還將視阿爾卡拉斯的恢復狀況來決定。

對於外界一度認為他可能退出台維斯盃，阿爾卡拉斯卻說：「我很自豪能成為世界第一，而且還能夠為我的球隊盡一份心力，參加台維斯盃總是一種很特別的經驗，那是一種獨特的氛圍，我很期待跟整個團隊再一起。」

對於阿爾卡拉斯帶著榮光歸隊，隊長布魯格拉也表示，將會在了解阿爾卡拉斯的狀況後再決定他何時出賽，「我們希望他能夠盡快恢復，還不確定他能否趕上周三的賽事，我們將聽聽他的感受並與他討論，當然希望他愈早上場愈好。」

談到阿爾卡拉斯為西班牙網球又寫下新歷史，布魯格拉也說：「我們都知道他遲早會達成目標，但他連續在5盤賽事中勝出，那樣的精神與身體能力是令人難以置信的，作為史上最年輕的球王，大家都沒有話說。」

此外，波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在美網奪下個人第三座大滿貫冠軍，除了拿下年底ATP世界巡迴賽總決賽的參賽資格，也取得國際網球名人堂入圍資格。

國際網球名人堂是網球運動員的最高榮譽，退役五年後才有資格加入，並且生涯須獲得3座大滿貫並且世界排名第一至少13周，或拿下5座大滿貫。而目前斯威雅蒂剛拿下生涯第3座，並且世界第一達24周，已達成其中一條件。

美網後斯威雅蒂進帳1760分，以10365分穩坐世界球后寶座，並且領先第二名突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）5000多分，高出將近一倍。

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