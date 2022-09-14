網球／阿爾卡拉斯登頂 新目標贏三巨頭 教練：他只發揮6成能力

年僅19歲的西班牙好手阿爾卡拉斯在美網奪冠，成為史上最年輕的球王。 （路透）

「西班牙小蠻牛」19歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在美網高捧生涯首座大滿貫冠軍獎盃，如願登頂成為ATP史上最年輕的世界球王，轉入職業僅短短4年就完成所有網球選手的畢生夢想。

儘管這次登頂已讓阿爾卡拉斯足以名留青史，不過仍有一個目標，就是在大滿貫賽擊敗「三巨頭」，尤其是生涯還未對戰過的41歲球星費德勒（Roger Federer）；他表示，對決費德勒肯定相當興奮，一直告訴自己，想要成為最好的球員，就必須打敗最好的球員。

阿爾卡拉斯表示，儘管網球之路從不特別，也沒有人認為他能成為最佳球員，但自己一直在努力。

阿爾卡拉斯也強調，不敢想像納達爾 22座大滿貫冠軍紀錄，「現在只贏得1座，還有21冠的距離，我想的只有拿下第2座，因為很少人能做到這點，這就是我的目標。」

ATP公布最新排名，阿爾卡拉斯擠下俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），成2004年2月以來第2位「非四巨頭」球王，比起26歲的梅德維夫，年僅19歲的阿爾卡拉斯帶來截然不同的氛圍與關注度。

阿爾卡拉斯被問到，拿下美網冠軍和球王頭銜，是否開始覺得自己「有點特別」，他說：「不可能動動手指就讓世界在你腳下，必須要很努力，沒有人看好我能成為最好的那一個，自己不斷為此努力。」

愛徒阿爾卡拉斯成為史上最年輕的球王，他的教練、也曾當過世界第一的費雷洛（Juan Carlos Ferrero）在賽後表示愛徒「只發揮6成的能力」。

費雷洛表示：「我認為他生來就是為了參加這樣的比賽，我第一眼看到阿爾卡拉斯，就知道他與眾不同。我非常清楚他有這個能力，因為我每天都和他一起訓練，我知道他在球場上能打出什麼。」

回憶起過往阿爾卡拉斯，費雷洛表示：「12歲時就曾到網球學院訓練，那時身材很不起眼，但大家都在討論他，當時的實力不輸現在，不過是身材縮小版。」阿爾卡拉斯15歲正式進到學院，但還是瘦得跟竹竿一樣，雖然速度很快，但沒有什麼肌肉 。

被問到阿爾卡拉斯未來能走多遠時，費雷爾表示：「我覺得他只發揮6成的能力，還有很多地方可以進步，他現在是球王了，我們會提醒他，必須繼續贏下去。」「他的發球和反拍都要再加強，擊球時必須保持穩定，還有心態的保持，這些是每個球員在退休 之前都要注意的細節。」

是否能像費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）一樣取得非凡的紀錄。費雷洛表示，要實現他們做的事非常困難，他們有20多個大滿貫，阿爾卡拉斯現在只有1個。不過他也補充道：「可是誰知道呢？我認為他有潛力成為最好的球員之一。我們要做的就是嘗試看看。」