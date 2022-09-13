我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

高盛：中國「清零」政策 2023上半年人代會後才可能變

網球／19歲阿爾卡拉斯登球王：最想對決費德勒

記者劉肇育／即時報導
阿爾卡拉斯帶著美網獎杯逛紐約時報廣場。(美聯社)
阿爾卡拉斯帶著美網獎杯逛紐約時報廣場。(美聯社)

剛在美網拿下個人生涯首座大滿貫冠軍的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在12日更新的ATP世界排名中首度登上球王寶座，以19歲之齡改寫最年輕球王紀錄，而他也在12日接受訪問時表示，儘管已經完成兒時的夢想，但接下來仍期待有更多機會與「三巨頭」交手，並在大滿貫場上擊敗他們。

阿爾卡拉斯在昨天美網決賽與挪威魯德（Casper Ruud）的球王之爭中脫穎而出，拿下個人生涯首座大滿貫冠軍，也在12日如期登上球王寶座，這也讓他被視為新世代男子網壇的接班人，不過在12日於紐約接受訪問時，阿爾卡拉斯也強調，一直以來都不覺得自己很特別，甚至沒有人說他會成為最好的那一個，「但我一直以來都很努力來做到這點。」

當被問到在奪下世界球王寶座後，接下來還有什麼事情能夠讓他有所期待時，阿爾卡拉斯則說：「與費德勒（Roger Federer）對戰會讓我感到相當興奮，並能夠在大滿貫賽事中擊敗『三巨頭』，我一直告訴自己，想要成為最好的球員，那你就必須打敗最好的球員。」

與三巨頭年齡差距至少16歲的阿爾卡拉斯，生涯與三巨頭合計僅有4場交手紀錄但都不是在大滿貫賽事中，其中3場是與納達爾（Rafael Nadal）碰頭，並拿下1勝2敗，而剩下的一場則是在西班牙名人賽中擊敗約克維奇（Novak Djokovic），至於與相差22歲的費德勒則是還未曾有過交手紀錄。

對於被譽為新生代男網球球選手中天賦最高的球員，阿爾卡拉斯則是謙遜地表示，從來不覺得自己很特別，也沒人曾跟他說過自己會成為最好的球員，但這一直是他努力在做的，能夠成功都歸功於團隊的支持，尤其是心理師的協助帶給他很大的幫助，讓他保持良好的精神狀態與抗壓力。

而當被問到自己在球場上是否有一些個人習性時，阿卡爾拉斯則表示，自己最常做的就是聽音樂，「另外我對於毛巾有一些迷信，我還會拿4顆球並拍他們5下，然後我的瓶子總是會整齊排列，並且從第一罐開始喝，在吃香蕉前我也會習慣先吃能量棒。」

最後阿爾卡拉斯也被問到對於納達爾的生涯22座大滿貫冠軍有想什麼想法時，他則說：「當納達爾拿到大滿貫冠軍時我總是感到相當驕傲，儘管我已經輸掉了比賽，因為我永遠都會支持西班牙的球員。現在我只贏得一座大滿貫冠軍，我還差很遠，還有21冠的距離，我想的只有拿下第二座，因為很少人能做到這點，這就是我的目標。」

阿爾卡拉斯帶著美網獎杯逛紐約時報廣場。(美聯社)
阿爾卡拉斯帶著美網獎杯逛紐約時報廣場。(美聯社)

納達爾 心理師 約克維奇

上一則

網球／約克維奇明年澳網可望參賽 澳洲政府同意解禁

延伸閱讀

最年輕球王出爐 西班牙新星阿爾卡拉斯 19歲美網奪冠

最年輕球王出爐 西班牙新星阿爾卡拉斯 19歲美網奪冠
美網／納達爾意外落敗 本季大滿貫不敗金身破功 22連勝中斷

美網／納達爾意外落敗 本季大滿貫不敗金身破功 22連勝中斷
美網／納達爾意外遭淘汰 大滿貫22連勝告終

美網／納達爾意外遭淘汰 大滿貫22連勝告終
網球／納達爾、阿爾卡拉斯 「大小蠻牛」勇闖美網16強

網球／納達爾、阿爾卡拉斯 「大小蠻牛」勇闖美網16強

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
林書豪宣布加盟廣州龍獅隊。(取材自微博)

「哈佛小子」林書豪加盟廣州男籃 續留中國CBA

2022-09-05 19:07
年僅19歲的西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（圖），與2014年冠軍希利奇打到美東時間凌晨2時23分才以6：3、3：6、6：4、4：6、6：3勝出。（美聯社）

美網／差4分鐘創最晚結束賽事 阿爾卡拉斯不知怎麼贏的

2022-09-06 09:15
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

2022-09-04 07:53

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光