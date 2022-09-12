美網／阿爾卡拉斯911封王有感 輸家魯德盛讚新球王奇才

阿爾卡拉斯贏得美網公開賽男單冠軍。(歐新社)

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）11日贏得美國網球公開賽男單冠軍，以19歲（2003年5月5日出生）之齡成為史上最年輕球王，他說：「這是從小就夢想的事，我真的非常、非常努力。」

阿爾卡拉斯以 6：4、2：6、7：6、6：3擊敗23歲挪威好手魯德（Casper Ruud），獲得生涯首座大滿貫冠軍，賺進230萬美元獎金；魯德在這回的美網決賽輸給阿爾卡拉斯，吞下生涯對戰3連敗，這也是他繼6月份法國網球公開賽決賽不敵「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）後，抱回的第2座大滿貫亞軍。

從美網首戰拚到11日封王，阿爾卡拉斯足足花了23小時40分，成為近23年男選手在大滿貫賽最長紀錄，他說：「必須在球場上付出一切，非常努力贏得這座冠軍，真的有點累了。」

11日是911事件21周年，阿爾卡拉斯也在賽後頒獎典禮上向美國球迷致意，他表示，把這個日子當成正常的一天，會和所有人一起記住這一天。

魯德也說，會為所有受到這起悲慘事件影響的人祈福，永遠不能忘記這件事。

美網決賽開打前，已經確定贏家就是球王、輸家是世界第2，魯德無緣為挪威寫下空前紀錄；他表示，兩人賽前都知為何而戰，輸球當然失望，儘管當不成球王，成為世界第2也不錯。

魯德說：「阿爾卡拉斯是體育界稀有人才，讓我們看看他的生涯會如何發展，一切都朝正確方向進行。」