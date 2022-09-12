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美網／斯威雅蒂「甜蜜」封后 最想去百老匯看音樂劇

體育新聞組／綜合報導
新科美網女單冠軍斯威雅蒂。（路透）
新科美網女單冠軍斯威雅蒂。（路透）

2022年賽季成波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）豐收年，除登上世界第一、摘下個人第二座法網金杯，還在10日美網決賽拍下突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），迎來生涯第三座大滿貫金杯，再度寫下波蘭網壇紀錄。她透露將去百老匯看音樂劇慶祝，但為保持個人空間，沒有透露打算看哪一部音樂劇。

私底下的斯威雅蒂不過是個21歲女孩，賽後記者會上，喜歡吃甜食的她驚喜從冠軍杯中取出主辦單位準備的提拉米蘇，她笑說：「我以自己為榮，同時有些驚訝，也很開心我辦到了。」

斯威雅蒂提到，今年美網因緣際會和明星席爾（Seal）碰面，讓她燃起看百老匯的想法，「我那時想說，就算輸球，我也已經是贏家，因為我和他合照了。」從球后變迷妹的斯威雅蒂笑著補充說：「這可能只會在紐約發生，因為這裡是紐約。」

今年包辦兩座大滿貫的斯威雅蒂提到，美網登頂決定是預料外的驚喜，「賽季一開始，我明白我可能在WTA比賽得到些好成績，我也的確在澳網打進4強，但我並不確定能力是否足以贏得大滿貫，尤其是美網，那麼快的場地。」她自信地說：「天空才是我的極限。」

斯威雅蒂今年4月登上世界第一，成為波蘭網壇第一人，之後更寫下37連勝驚人成績；溫布頓她連勝雖遭中斷，但美網以頭號種子身分打進最終戰，奪下本季第七冠，成2014年小威廉絲（Serena Williams）後的第一人，同時是2016年德國好手柯波兒（Angelique Kerber）後首位單季贏得兩座大滿貫的女將，且是2008年俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後最年輕的大滿貫三冠得主。

斯威雅蒂振臂狂吼，她在美網女單首度封后，生涯第三座大滿貫賽金杯。（路透）
斯威雅蒂振臂狂吼，她在美網女單首度封后，生涯第三座大滿貫賽金杯。（路透）

百老匯 澳網 威廉

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