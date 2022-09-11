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美網／斯威雅蒂力壓加博 奪第3座大滿貫

體育新聞組／綜合報導
波蘭世界球后斯威雅蒂奪下美國網球公開賽女單冠軍。（路透）
波蘭世界球后斯威雅蒂奪下美國網球公開賽女單冠軍。（路透）

20歲就登上「世界球后」寶座，波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）以37連勝證明身手，其中包括打下法網金杯，21歲的她10日再次展現世界第一實力，美網決賽她以6：2、7：6（7：5）拍下突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），迎接生涯第三座大滿貫金杯。

第一次打進美網決賽就登頂，斯威雅蒂笑說，她必須非常專注且保持鎮定，「這是紐約，聲響太大了，非常瘋狂。我真的很興奮，我真的很自豪精神層面上有處理好。」

這是斯威雅蒂連10場的決賽勝利，且生涯決賽勝率高達17勝1敗，今年大滿貫成績更是亮眼的21勝2敗，她也成為2016年德國好手柯波兒（Angelique Kerber）後第一位單季贏得兩座大滿貫的女將。

美網金杯也成斯威雅蒂本季第7冠，成為2014年美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）後的單季7冠第一人；美網上一度女單頭號種子奪冠也是8年前的小威，由斯威雅蒂再寫新猷。

21歲的斯威雅蒂還是網球公開化年代後，第9位22歲前就獲得3座大滿貫的球員，且是2008年俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後的最年輕大滿貫3冠得主。

加博溫布頓和美網都在最終戰錯過金杯，頒獎典禮上眼眶含淚，但她正向說，相信自己很快就會成為捧起大滿貫金杯的一方。

波蘭世界球后斯威雅蒂奪下美國網球公開賽女單冠軍。（路透）
波蘭世界球后斯威雅蒂奪下美國網球公開賽女單冠軍。（路透）

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