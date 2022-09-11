美網／拍下「美國希望」 小蠻牛爭冠軍也爭球王

挪威魯德與西班牙阿爾卡拉斯（圖），將爭美網男單冠軍，也爭球王寶座。（Getty Images）

年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）8日在美網男單4強賽，遭遇地主希望帝亞弗（Frances Tiafoe），在帝亞弗保持了自己美網搶七局必勝的完美紀錄下，兩人一路打到了第五盤才分出勝負，阿爾卡拉斯最終以6：7（6：8）、6：3、6：1、6：7（5：7）、6：3勝出，將與挪威魯德（Casper Ruud）的球王之爭延續到冠軍賽。

過去兩輪賽事都打到5盤才勝出的阿爾卡拉斯，與帝亞弗的4強賽也打得相當辛苦，首盤就打到搶七被帝亞弗先下一城，接下來兩盤阿爾卡拉斯4度破發得手逆轉。

不過第四盤阿爾卡拉斯在賽末點遭到帝亞弗化解後兩人又打到搶七，而帝亞弗也再一次拿下搶七局勝利，今年美網搶七局維持完美的8勝0敗。而阿爾卡拉斯不但沒有因此動搖，反而在決勝盤打得更具侵略性，帝亞弗則因為失誤偏多，讓阿爾卡拉斯搶下冠軍賽門票。

而阿爾卡拉斯決賽的對手將是世界排名第7名的挪威魯德，兩人不僅要爭個人生涯首座大滿貫冠軍，勝者也將能登上世界球王寶座。阿爾卡拉斯如果贏球，將成為ATP史上最年輕球王，如果魯德登頂則將是挪威史上首位世界球王。

對於距離改寫歷史只差最後一步，阿爾卡拉斯說：「能夠為了某些大事而戰真的太棒了，第一次大滿貫決賽，世界第一也近在眼前，但感覺又是如此的遙遠，因為我要對抗一個令人難以置信的球員。我必須要付出我擁有的一切，必須處理打大滿貫決賽的緊張情緒，但我真的非常非常開心，並想要認真享受。」