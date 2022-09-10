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美網／終結地主希望 阿爾卡拉斯將與魯德爭冠與球王

記者劉肇育／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯9日擊敗對手，晉級美網男單決賽。（美聯社）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯9日擊敗對手，晉級美網男單決賽。（美聯社）

美網男單4強賽今天上演地主最後希望帝亞佛（Frances Tiafoe）出戰西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的激烈拉鋸，最終雙方在苦戰4小時18分後，由阿爾卡拉斯以6：7（5：8）、6：3、6：1、6：7（5：7）、6：3勝出，挺進到美網男單決賽。

身為近16年來首位闖進美網男單4強賽的美國選手，帝亞佛這次背負著地主球迷的期待在4強賽遭遇年僅19歲、世界排名第4名的阿爾卡拉斯，在首盤賽事中兩人就展開激烈的拉鋸，前12局都未能有人能夠打破對手發球局，比賽進入搶七局後，帝亞佛也頂住壓力，以7：6（8：6）拿下個人本屆美網第7次的搶七局勝利。

不過接下來兩盤阿爾卡拉斯展開猛烈反撲，共4度破發得手以6：3、6：1連追兩盤，並在第4盤第9局帝亞佛的發球局時率先取得賽末點，不過帝亞佛仍是頂住壓力，在來回19拍後靠著網前小球化解了賽末點，並且成功保發，兩人也再度拉鋸到搶七局。

而帝亞佛包括今天首盤在內，今年美網已經在搶七局拿下7勝0敗，反觀阿爾卡拉斯是0勝3敗，儘管阿爾卡拉斯在第4盤搶七局一度取得5：4領先，但最終仍是由帝亞佛以7：6（7：5）搶下第四盤續命。

不過決勝盤阿爾卡拉斯再度在第一局就搶先破發，並在第9局再度取得賽末點，最終阿爾卡拉斯靠著帝亞佛回擊掛網，最終以6：3拿下勝利，挺進到美網男單決賽，將與挪威魯德（Casper Ruud）爭奪冠軍和世界球王寶座。

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