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美網／魯德闖決賽 離球王只差1步

體育新聞組／綜合報導
魯德闖進決賽，挑戰生涯首座大滿貫冠軍。（Getty Images）
魯德闖進決賽，挑戰生涯首座大滿貫冠軍。（Getty Images）

世界排名第7名的挪威好手魯德（Casper Ruud），9日在美網男單4強賽遭遇俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），最終以7：6（7：5）、6：2、5：7、6：2搶下決賽門票，也是繼今年法網後再一次挺進到大滿貫決賽，距離世界球王寶座僅差最後一步。

23歲的魯德今年6月在法網男單闖進決賽後，敗給了「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）結束了個人首場大滿貫決賽，不過在那之後他的表現也受到外界高度關注，甚至在這次美網獲得了與納達爾等人爭奪球王寶座的機會。

面對世界排名第31名、發球極具威力的卡查諾夫，魯德此役不斷徘徊在底線進行變線攻擊，讓卡查諾夫滿場飛奔，最終也順利在打完4盤後搶下決賽門票，再一次獲得爭奪生涯首座大滿貫冠軍的機會。

「在法網後我感到很開心，但我也同樣保持謙遜的告訴自己，那可能是我生涯中唯一一場大滿貫決賽。」對於再一次獲得爭冠機會，魯德說：「今天對我來說是另外一場精彩的賽事，剛開賽時我們都有點緊張，畢竟這對我們來說可能都是職業生涯中最重要的一場比賽之一，很幸運我率先贏的第一盤，讓我緊張的情緒稍稍獲得平復。」

魯德只要能在美網奪冠，或是阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在4強賽止步，都將在下周登上世界球王寶座，成為挪威史上首位世界球王。

法網 納達爾 俄羅斯

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