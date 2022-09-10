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美網／斯威雅蒂vs.加博 拚生涯首次封后

體育新聞組／綜合報導
斯威雅蒂首次打入美網決賽。（美聯社）
斯威雅蒂首次打入美網決賽。（美聯社）

克服決勝盤一度以2：4落後的劣勢，世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在美網女單4強賽與白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的激戰中，於比賽最後階段拉尾盤連搶4局，以3：6、6：1、6：4逆轉勝出，將在決賽與非洲史上首位闖進女單決賽的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）爭奪后座。

身為今年女子網壇最具主宰力的選手，斯威雅蒂8日在女單4強賽卻陷入苦戰，首盤就被連兩年打進4強賽的莎芭蓮卡3度破發讓出，不過第二盤斯威雅蒂重新調整後也展開反撲，前兩局都打出「Love Game」，並以6：1扳平戰局。

決勝盤斯威雅蒂儘管前6局兩度遭到破發陷入2：4落後，不過接下來她卻連追4局，反倒以6：4逆轉勝出，生涯首度闖進美網女單決賽，也成為第一個達陣美網決賽的波蘭女將。

對於本場比賽表現如倒吃甘蔗，斯威雅蒂賽後說：「今天的第一盤與後兩盤是截然不同的，很開心我把能量不斷提高。今天莎芭蓮卡的表現很穩定，甚至是我們對戰以來她打得最好的一戰，但我也全力以赴，很高興我最到了。」

至於斯威雅蒂的冠軍賽對手將是世界排名第5名的加博，她4強賽面對法國賈西亞，僅花66分鐘就以6：1、6：3勝出，成為首名打進美網女單決賽的非洲球員，繼溫網打進決賽後再一次創下歷史。她說：「在溫網之後我承受很大的壓力，現在真的鬆了一口氣，我已證明自己能夠支撐這個成績。」

對於將與大滿貫決賽戰績2勝0敗的斯威雅蒂爭冠，加博則說：「儘管她對於美網的球有點意見，但我卻沒有看到她打得太過掙扎，這肯定會是一場困難的比賽。而我很喜歡在這個場地打球的感覺，我已經知道該如何對付她。」

加博成為非洲史上首位闖進女單決賽的球員。（路透）
加博成為非洲史上首位闖進女單決賽的球員。（路透）

白俄羅斯 賈西

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