美網／球后斯威雅蒂拉尾盤大逆轉 女單決賽組合出爐

世界球后斯威雅蒂第三盤打出逆轉勝，生涯首度闖進美網女單決賽，也成為第一個達陣到美網決賽的波蘭女將。（美聯社）

美網女單4強賽世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）8日遭遇白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的強力挑戰，在首盤先被對手拿下的情況下，斯威雅蒂卻克服第三盤也一度以2：4落後的逆境，最終以3：6、6：1、6：4逆轉勝出，將與突尼西亞加博（Ons Jabeur）爭奪冠軍。

去年美網在16強賽止步的斯威雅蒂，今年闖進到4強賽已經改寫個人最佳成績，並成為繼2016年以來，首位打進到美網女單4強賽的頭號種子，不過今天4強賽面對連續兩年闖進到4強賽的莎芭蓮卡，斯威雅蒂也陷入苦戰。

首盤莎芭蓮卡就展開猛烈攻勢，包括在第3局連得4分率先破發，儘管斯威雅蒂在第4局也隨即回敬破發，但狀況極佳的莎芭蓮卡在第5、9局又接連破發，以6：3先搶下首盤。

不過第二盤斯威雅蒂也展開猛烈反撲，在前兩局賽事中一分未失率先破發，取得2：0領先，在該盤賽事中斯威雅蒂共3度打破莎芭蓮卡發球局，以6：1扳平戰局。

決勝盤斯威雅蒂儘管前6局兩度遭到破發，陷入2：4落後，不過接下來她卻連追4局，反倒以6：4逆轉勝出，生涯首度闖進美網女單決賽，也成為第一個達陣到美網決賽的波蘭女將。

接下來斯威雅蒂將與加博爭奪冠軍，兩人過去4度交手戰成2：2平手，而最終不論誰奪冠，都將成為各自國家的首位美網女單冠軍。