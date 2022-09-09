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美網／5小時史詩大戰 小蠻牛逆轉勝晉4強

體育新聞組／綜合報導
年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首闖大滿貫四強，只要奪冠就能成為史上最年輕球王。（Getty Images）
年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首闖大滿貫四強，只要奪冠就能成為史上最年輕球王。（Getty Images）

今年美網8強壓軸戰上演5盤史詩級大戰，19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）8日瓦解11種子義大利辛納（Jannik Sinner）第四盤的「賽末點」，最終以6：3、6：7（7：9）、6：7（0：7）、7：5、6：3逆轉勝，讓他仰躺在地迎接5小時又15分鐘激戰後的勝利。

「我會說，這是我整個生涯打過的最棒比賽。」世界排名第4的阿爾卡拉斯提到，從比賽第一球到最後一分，雙方都打出高質量的內容，首度打進大滿貫4強的他說：「辛納和我都會永遠記得這場比賽。」

這場新生代對決結束時，紐約時間已經凌晨2點50分，創下賽史最晚結束紀錄；這場超過5小時的馬拉松戰役也是公開化年代後美網第二長的比賽，僅次於1992年張德培和瑞典名將艾柏格（Stefan Edberg）的5小時又26分鐘大戰。

21歲的辛納承認，落敗結果很不好受，短時間內自己肯定仍會受影響，但也會努力往正面去看，「比賽可能3盤、4盤或5盤結束，我們都渴望勝利，也都打出最佳表現。」

今年美網確定會出現「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）外的新科冠軍。阿爾卡拉斯也提到，合計擁有63座大滿貫的「三巨頭」是網壇最經典的對戰組合，但他和辛納也證明新世代的崛起，「我們還有很長的職業生涯，未來會再有很多場對決。」

搭上4強末班車的阿爾卡拉斯成1990年美國名將山普拉斯（Pete Sampras）後的最年輕美網4強選手，下戰將和帝亞弗（Frances Tiafoe）爭決賽門票，另組4強組合則是由挪威好手魯德（Casper Ruud）對決俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）；4人都是美網4強新面孔，其中「小蠻牛」和魯德只要最終奪冠，就能成為新科球王。

21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾。（美聯社）
21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾。（美聯社）

義大利 瑞典 納達爾

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