我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

美網／帝亞弗一語成讖 辛納打到凌晨快3點 錯失賽末點喊痛

記者曾思儒／即時報導
21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾。(Getty Images)
21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾。(Getty Images)

雖只是8強賽，年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和列11種子的義大利辛納（Jannik Sinner）今天卻上演列入史冊的史詩級大戰，「小蠻牛」瓦解辛納一個賽末點下逆轉，以6：3、6：7（7：9）、6：7（0：7）、7：5、6：3晉級生涯第一場大滿貫4強，比賽結束時已是紐約凌晨2點50分，創下賽史最晚結束紀錄。

今天另場男單8強賽，地主帝亞弗（Frances Tiafoe）只花3盤就拍下俄羅斯對手羅布雷夫（Andrey Rublev），比賽結束時間約紐約下午4點45分，當時帝亞弗被問到對下一場對手的看法，他開玩笑說：「希望他們打出場馬拉松大戰，打超級久，然後星期五就會很疲憊。」

帝亞弗一語成讖，阿爾卡拉斯和辛納的5盤大戰足足進行5小時又15分鐘，是網球公開化年代後美網第二長，僅次於1992年張德培和瑞典名將艾柏格（Stefan Edberg）的5小時又26分鐘大戰。

21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾，「這場比賽會傷害我一段時間，但明天當我醒來，或者說是今天，我會試著去想正面的事情。」

阿爾卡拉斯成為1990年美國名將山普拉斯（Pete Sampras）後的最年輕美網4強選手，下戰將和帝亞弗爭決賽門票，另組4強組合則是由挪威好手魯德（Casper Ruud）對決俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）。

俄羅斯 義大利 瑞典

上一則

美網／小威後第一人 莎芭蓮卡連2年闖4強

下一則

美網／最年輕球王倒數 「小蠻牛」瓦解賽末點首闖4強

延伸閱讀

美網／小威後第一人 莎芭蓮卡連2年闖4強

美網／小威後第一人 莎芭蓮卡連2年闖4強
美網／卡查諾夫首闖4強 壞小子輸球氣到摔拍

美網／卡查諾夫首闖4強 壞小子輸球氣到摔拍
美網／球后再寫紀錄 斯威雅蒂「搶7」拍下地主首闖4強

美網／球后再寫紀錄 斯威雅蒂「搶7」拍下地主首闖4強
美網／小威後第1人 莎芭蓮卡甜蜜復仇 連兩年闖4強

美網／小威後第1人 莎芭蓮卡甜蜜復仇 連兩年闖4強

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
吳易昺晉級男單32強。（新華社）

美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

2022-09-01 02:45
小威廉絲美網止步後，向場上觀眾致意。（Getty Images）

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

2022-09-02 22:35
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

2022-09-02 23:37

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？