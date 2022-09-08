美網／帝亞弗一語成讖 辛納打到凌晨快3點 錯失賽末點喊痛

21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾。(Getty Images)

雖只是8強賽，年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和列11種子的義大利 辛納（Jannik Sinner）今天卻上演列入史冊的史詩級大戰，「小蠻牛」瓦解辛納一個賽末點下逆轉，以6：3、6：7（7：9）、6：7（0：7）、7：5、6：3晉級生涯第一場大滿貫4強，比賽結束時已是紐約凌晨2點50分，創下賽史最晚結束紀錄。

今天另場男單8強賽，地主帝亞弗（Frances Tiafoe）只花3盤就拍下俄羅斯 對手羅布雷夫（Andrey Rublev），比賽結束時間約紐約下午4點45分，當時帝亞弗被問到對下一場對手的看法，他開玩笑說：「希望他們打出場馬拉松大戰，打超級久，然後星期五就會很疲憊。」

帝亞弗一語成讖，阿爾卡拉斯和辛納的5盤大戰足足進行5小時又15分鐘，是網球公開化年代後美網第二長，僅次於1992年張德培和瑞典 名將艾柏格（Stefan Edberg）的5小時又26分鐘大戰。

21歲的辛納承認，錯過收下勝利的機會很遺憾，「這場比賽會傷害我一段時間，但明天當我醒來，或者說是今天，我會試著去想正面的事情。」

阿爾卡拉斯成為1990年美國名將山普拉斯（Pete Sampras）後的最年輕美網4強選手，下戰將和帝亞弗爭決賽門票，另組4強組合則是由挪威好手魯德（Casper Ruud）對決俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）。