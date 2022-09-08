美網／最年輕球王倒數 「小蠻牛」瓦解賽末點首闖4強

「小蠻牛」阿爾卡拉斯。（Getty Images）

年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天美網8強賽和列11種子的義大利 辛納（Jannik Sinner）上演史詩級大戰，有機會成為最年輕球王的阿爾卡拉斯在瓦解辛納1個「賽末點」下逆轉勝，在5盤大戰以6：3、6：7（7：9）、6：7（0：7）、7：5、6：3出線，仰躺球場慶祝生涯首度打進大滿貫4強。

這場對決足足進行5小時又15分鐘，是網球公開化年代後美網第二久的比賽，比賽結束時紐約當地時間已經凌晨2點50分，阿爾卡拉斯第一時間仰躺在地，接續起身和辛納互相擁抱，拍手送辛納出場後才接受場中訪問。

辛納第四盤5：4時先出現「賽末點」，但遭阿卡拉斯瓦解，最終演出逆轉勝的「小蠻牛」笑說：「誠實的說，我也不知道我是怎麼做到的。你必須相信自己，而我也相信自己。」

「要終結比賽並不容易，我試著保持冷靜，但在這個時刻真的很困難。」享受艾許球場熱烈歡呼的阿爾卡拉斯說。

兩位新生代球星最佳大滿貫成績都是8強，除今天碰頭，今年溫布頓 第四輪也曾碰頭，當時由辛納4盤奪勝，接續7月克羅埃西亞的烏馬格公開賽決賽又交鋒，仍是辛納奪勝，對戰戰績取得2勝1敗優勢；阿爾卡拉斯出線後，4強將和「地主希望」帝亞弗（Frances Tiafoe）爭決賽門票，另組4強組合則是由挪威好手魯德（Casper Ruud）對決俄羅斯 卡查諾夫（Karen Khachanov）。

阿爾卡拉斯和魯德若是能高捧金杯，下周一就能登上「世界球王」，若魯德4強落馬，阿爾卡拉斯只要打進決賽就能成為ATP史上的最年輕球王。