美網／小威後第一人 莎芭蓮卡連2年闖4強

白俄羅斯好手莎芭蓮卡成為小威後第一位連兩年美網都闖四強的女將。（美聯社）

美國傳奇女將小威廉 絲（Serena Williams）的職業生涯可能在美網謝幕，紀錄馬上有人延續，白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 7日以6：1、7：6（7：4）拍下捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），晉級美網4強，成為小威後第一位連兩年美網都闖4強的女將。

莎芭蓮卡前4場比賽就有兩場打滿3盤，包括第四輪面對地主柯林斯（Danielle Collins）上演先輸一盤的逆轉勝，今年首度在大滿貫打進4強的她開心說：「我開局打得很好，第一盤就打出高水準，施加許多壓力到她身上。」

「第一盤打得很好，第二盤我知道她會試著重振旗鼓，表現更好，我就是試著保持住自己發球，然後試著在她的發球局去施壓。」莎芭蓮卡補充說。

去年4強止步，今年再度叩關的她強調，接續肯定是嚴峻挑戰，「我準備好再一場戰鬥了，我會專注在自己身上。」她4強可能遭遇波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），斯威雅蒂也是今年美網單打僅存選手中唯一擁有大滿貫資歷的好手。

莎芭蓮卡去年溫布頓 首度闖進大滿貫4強，接續美網也延續4強成績，本場奪勝已是生涯第3度大滿貫打進4強，她形容自己和去年已是完全不同的人，去年溫布頓光是打進第二輪就讓她喜極而泣，「然後我打進4強，有很多期待，我也覺得『OK，是時候了，我要贏』。」

但她去年草地大滿貫就是敗給同樣對手，白俄好手說：「我必須說，我沒想到普莉絲可娃打得那麼好，我預期後面比賽會贏得輕鬆。然後我打進再一次4強，又一次的，我輸了。」