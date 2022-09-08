美網／卡查諾夫首闖4強 壞小子輸球氣到摔拍

第27種子卡查諾夫闖進生涯首個大滿貫賽四強。（美聯社）

隨著俄羅斯 「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）落馬、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出局，今年美網確定出現新的冠軍面孔，挪威好手魯德（Casper Ruud）、俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）首闖4強，位列27種子的卡查諾夫更是生涯首度打進大滿貫四強。

卡查諾夫6日在8強賽遭遇到澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），上演3小時39分鐘的5盤大戰，卡查諾夫以7：5、4：6、7：5、6：7（3：7）、6：4奪勝。兩人本場比賽展開激烈的拉鋸，其中卡查諾夫共擊出30顆愛司球，基里洛斯也不甘示落送出31顆，不過基里洛斯全場也發生高達58次非受迫性失誤，9度破發機會也只把握了2次，成為輸球一大關鍵。

談到生涯首度闖進大滿貫4強賽，卡查諾夫賽後受訪時說：「我做到了，我真的為自己感到驕傲，從開賽到結束我都很專注，這是一場瘋狂的比賽，但我早就做好要打五盤的準備。」他說：「這是瘋狂的比賽，一如預期，我們幾乎打了4小時，我想這是唯一能擊敗基里洛斯的方式。」

今年溫布頓 打進決賽的基里洛斯，美網第4輪拍下衛冕王座的梅德維夫，讓他下周確定退出世界第一，但晉級路停在8強，賽後砸拍洩憤，形容希望破滅，「這讓人心碎，不只是我而已，還有那些想看我獲勝的人。」