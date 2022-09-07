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美網／小威後第1人 莎芭蓮卡甜蜜復仇 連兩年闖4強

記者曾思儒／即時報導
白俄羅斯好手莎芭蓮卡。（美聯社）
白俄羅斯好手莎芭蓮卡。（美聯社）

美國傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）的職業生涯可能在美網謝幕，紀錄馬上有人延續，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 今天以6：1、7：6（7：4）拍下捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），晉級美網4強，成為小威後第一位連兩年美網都闖4強的女將。

莎芭蓮卡前4場比賽就有兩場打滿3盤，包括第四輪面對地主柯林斯（Danielle Collins）上演先輸一盤的逆轉勝，今年首度在大滿貫打進4強的她開心說：「我開局打得很好，第一盤就打出高水準，施加許多壓力到她身上。」

「第一盤打得很好，第二盤我知道她會試著重振旗鼓，表現更好，我就是試著保持住自己發球，然後試著在她的發球局去施壓。」莎芭蓮卡補充說。

去年4強止步，今年再度叩關的她強調，接續肯定是嚴峻挑戰，「我準備好再一場戰鬥了，我會專注在自己身上。」她4強可能遭遇波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），斯威雅蒂也是今年美網單打僅存選手中唯一擁有大滿貫資歷的好手。

莎芭蓮卡去年溫布頓首度闖進大滿貫4強，接續美網也延續4強成績，今天奪勝已是生涯第3度大滿貫打進4強，她形容自己和去年已是完全不同的人，去年溫布頓光是打進第二輪就讓她喜極而泣，「然後我打進4強，有很多期待，我也覺得『OK，是時候了，我要贏』。」

但她去年草地大滿貫就是敗給今天同樣對手，白俄好手說：「我必須說，我沒想到普莉絲可娃打得那麼好，我預期後面比賽會贏得輕鬆。然後我打進再一次4強，又一次的，我輸了。」

今天上演甜蜜復仇，目前世界排名第6的莎芭蘭卡若能再闖一關，排名就能回到世界前5；世界排名最高曾居首位的普莉絲可娃雖連4年8強止步，下周排名也將回到世界前20。

溫布頓 白俄羅斯 威廉

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