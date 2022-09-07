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美網／終結地主16年等待 來自馬里蘭的帝亞弗闖4強

記者曾思儒／即時報導
帝亞弗成為16年來第一位晉級美網4強的地主男將。（歐新社）
帝亞弗成為16年來第一位晉級美網4強的地主男將。（歐新社）

第四輪擊落「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的美國網將帝亞弗（Frances Tiafoe），今年美網再進一步，今天8強賽他以7：6（7：3）、7：6（7：0）、6：4拍下列第9種子的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），成為16年來第一位晉級美網4強的地主男將。

24歲的帝亞弗來自馬里蘭，今年以22種子身分來到紐約，晉級過程獲得許多關注，連NBA球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都為他擊敗納達爾發文慶賀，今天退役前球王洛迪克（Andy Roddick）也在場見證歷史時刻。

洛迪克正是前一位打進美網4強的地主選手，他16年一路打進決賽，但敗給「瑞士特快車」費德勒（Roger Fededer ）；洛迪克也是前一位為地主留下美網金盃的選手，已要回溯到2003年。

帝亞弗過去6場大滿貫8強賽都以敗場作收，今天通過「搶7」考驗，生涯第一場大滿貫4強就是自家大滿貫，享有「完全主場」的他開心說：「這太瘋狂了，24小時前我才贏下生涯最大勝利，這是很大的成長，要寫下新頁是近很難的事情。」

成為第3位晉級4強的男將，今天發出18記「愛司」的帝亞弗野心當然不僅於此，「讓我們享受這一場，然後還有兩場要拿，讓我們再拿兩場。」

帝亞弗4強對手還沒出爐，列第3種子的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將和義大利列11種子的辛納（Jannik Sinner）爭搭4強末班車。

納達爾 義大利 俄羅斯

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