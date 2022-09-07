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美網／賈西亞放手一搏拍倒高芙 生涯首闖大滿貫4強

記者劉肇育／即時報導
法國賈西亞生涯首度闖進大滿貫4強賽。（歐新社）
法國賈西亞生涯首度闖進大滿貫4強賽。（歐新社）

美網女單賽事6日進行8強賽，其中女單第12種子的地主年輕好手高芙（Coco Gauff）面對第17種子的法國賈西亞（Caroline Garcia），最終以3： 6、4：6敗下陣來，生涯首度闖進大滿貫4強賽的賈西亞接下來將與突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）爭奪冠軍賽門票。

年僅18歲的高芙被視為美國女單的未來之星，並在今年法網首嘗大滿貫賽決賽滋味，而這次挺進到8強賽也已經改寫個人在美網的最佳成績，不過今天碰上老經驗的賈西亞高芙卻陷入苦戰。

面對年輕且前途無量的高芙，賈西亞今天從開賽就展現十足侵略性，不斷擊出高風險的擊球，讓高芙有點難以招架，最終她也成功延續一盤未失的好表現，搶下生涯首張大滿貫準決賽門票，且下周世界排名預計將擠進前10名。

談到與高芙一戰，賈西亞坦言確實給自己不小的壓力，「即使我有壓力，但只要一上場我就是專注在擊球上，過去幾個月我感覺身體狀況愈來愈好，這讓我期待著下一個挑戰與成就的到來。」

而高芙也直言，在場上也感受到賈西亞的放手一搏，「今天我和一名企圖心十足的人打球，她站在底線上方不斷回擊，這打起來並不容易，她是我必須在適應的球員類型，我覺得我的問題不在失誤，因為她肯定做得更多，即使我打出不錯的發球表現。」

年僅18歲的高芙被視為美國女單的未來之星。（歐新社）
年僅18歲的高芙被視為美國女單的未來之星。（歐新社）

賈西 法網

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