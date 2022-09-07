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美網／挪威一哥魯德闖4強 不多想球王寶座

體育新聞組／綜合報導
挪威好手魯德闖進四強，離球王更近一步。（路透）
挪威好手魯德闖進四強，離球王更近一步。（路透）

今年法網打進決賽，挪威好手魯德（Casper Ruud）美網再度寫下突破，他6日以6：1、6：4、7：6（7：4）解決列13種子的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），生涯首闖美網4強不說，也成挪威網壇史上第一位打進壓軸大滿貫4強的選手。

首盤只讓對手拿到1局，目前世界排名第5的魯德笑說，今天開局比先前任何一場比賽都好，「所有事情都照個我的意思走，我可以把球送到所有想要的落點，加上貝雷帝尼發球可能沒有發揮最佳，讓我可以把握住機會。」

晉級4強也代表魯德離「世界球王」更進一步，他和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）若打進決賽，都有可能登上球王寶座。

魯德雖說沒有多想世界第一，但也承認說：「這當然是所有年輕球員的夢想，所以如果我有這機會達到這位置，就來看看我能不能完成，這當然會是額外的動力。」魯德強調，太多事情無法預測，或許自己真的非常幸運到成為球王，最後兩戰也會持續努力。

由於現任俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev）已落馬，下周確定讓出世界第一，5日出局的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖沒能挑戰第23座大滿貫，但若魯德和阿爾卡拉斯決賽前止步，納達爾仍將重回球王。

此外，年僅18歲的地主希望高芙（Coco Gauff）原被看好下小威廉絲的棒子，卻以3：6、4：6慘遭來勢洶洶的法國悍將賈西亞（Caroline Garcia）狙擊，無緣更上層樓首闖女單4強。

被譽為「天才少女」的高芙，今夏法網紅土頭一回殺進大滿貫決賽拿到亞軍，這回強碰17種子賈西亞，開賽非受迫失誤不斷，連遭老經驗的賈西亞破發，形成0：4落後，一路挨打丟掉首盤，最終讓賈西亞直落2甜蜜復仇，同時生涯首度挺進四大賽4強。

賈西亞在戰勝美國的高芙 後振臂慶祝。（美聯社）
賈西亞在戰勝美國的高芙 後振臂慶祝。（美聯社）

賈西 納達爾 法網

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