美網／8年前陪蠻牛練球 8年後帝亞佛取勝

美國網球好手帝亞佛，中斷納達爾連續16項大滿貫都闖進8強的紀錄，他8年前曾是納達爾陪練。（Getty Images）

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）5日在美國網球公開賽16強迎戰世界排名26的美國地主好手帝亞佛（Frances Tiafoe），卻意外以4：6、6：4、4：6、3：6爆冷遭到淘汰，帝亞佛打出生涯代表作，也中斷納達爾連續16項大滿貫都闖進8強的紀錄。

「Tennis TV」特別翻出2014年16歲的的帝亞佛與納達爾練球的畫面，沒有想到當時青澀的小男孩，8年後在家鄉球迷面前，賞給對手納達爾今年大滿貫的第一敗。

帝亞佛的雙親來自西非獅子山共和國，爸爸移民到美國後在馬里蘭州的網球中心擔任管理員，一家人有段時間就住在中心內的辦公室，帝亞佛還得跟雙胞胎弟弟睡地板。

帝亞佛4歲開始打球，但只能撿別人不要的球拍，對著牆壁打，後來中心的教練庫茲涅佐夫認為他頗有天份，帶他到各地參加青少年比賽，他也靠著發球重砲迅速嶄露頭角，投身職網一年內就闖進世界百大。

24歲的帝亞佛因外形酷似NBA球星詹姆斯（LeBron James），有網球詹姆斯的封號。賽後詹姆斯也發推特 表示，「恭喜年輕的國王，你贏得了這場比賽！」帝亞佛則透露，「我當時在想，要他一發文我就馬上轉發嗎？還是裝作很酷，假裝沒看到，三個小時後再轉發」賽後詹姆斯（LeBron James）也賽推特發文恭賀帝亞弗：「恭喜，年輕的國王，你拚下了這一勝。」並在貼文中標註了帝亞弗，同時加上皇冠的符號。

事實上，帝亞弗之前就曾表示過對詹姆斯的崇拜之情，也多次在比賽中模仿詹姆斯的「The Silencer」招牌慶祝動作。

帝亞佛是繼2018年伊斯納（John Isner）後首位闖進美網男單8強的地主選手，也追平自己在2019年澳網 8強的最佳紀錄。納達爾則中斷連續16項大滿貫都闖進8強的公開年代第5長紀錄，也終止了個人大滿貫賽的22連勝。