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美網／拍下澳洲黑馬 加博首闖4強再寫非洲新頁

記者曾思儒／即時報導
非洲一姐加博（Ons Jabeur）直落二挺進女單四強。（美聯社）
非洲一姐加博（Ons Jabeur）直落二挺進女單四強。（美聯社）

今年溫布頓剛寫下歷史，突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）今年美網再創新猷，今天女單8強賽她以6：4、7：6（7：4）終結世界排名46的澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）旅程，成為網球公開化年代後首位打進美網4強的非洲女將。

今年幾乎每場大滿貫都在改寫歷史，加博說：「我就是試著做好我的工作，希望能啟發到非洲各種世代的人們，這對我真的意義重大。」

加博今年溫布頓打進決賽，成為第一位打進大滿貫決賽的阿拉伯女將，今年美網打進8強先讓她完成今年4大滿貫都挺進第二輪的紀錄，今天勝利更讓她再寫新頁，且有機會迎接前輩們不曾嘗過的大滿貫金盃滋味。

今年勝場數累積到43勝的加博提到，溫布頓的成績讓她對自己更有信心，儘管今天比賽過程洩露出些情緒，她仍成為最後勝家，將個人美網最佳戰績推進到4強．

加博承認，要控制挫敗感並不容易，比賽中一度摔拍的她開玩笑說：「我想我要被解雇了，要卸下『快樂部長』這工作，我想為我的行為道歉。」

湯姆伊諾維琪第三輪擊敗地主網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams），突破個人美網最佳戰績，不過今天沒能再闖關，和溫布頓同樣停在8強。

溫布頓 澳洲 威廉

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