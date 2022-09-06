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美網／納達爾意外落敗 本季大滿貫不敗金身破功 22連勝中斷

體育新聞組／綜合報導
納達爾（左）意外遭帝亞弗（右）淘汰。（路透）
納達爾（左）意外遭帝亞弗（右）淘汰。（路透）

美國公開賽驚奇頻傳。繼現任球王梅德維夫（Daniil Medvedev）5日令人震驚地輸給澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）後，最熱門的男單二號種子納達爾（Rafael Nadal）也意外落馬。證明沒有一個種子球員是安全的。

美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）以三個半小時間，在16強賽中以6：4、4：6、6：4、6：3擊敗納達爾，這是納達爾自2017年溫網以來在晉級8強賽前首次失利，也是他今年本季四大滿貫不敗金身被破，22連勝中斷。帝亞弗現在成為2004年以來在美網打入八強的最年輕的美國選手。

納達爾和帝亞弗首盤你來我往，但帝亞弗略勝一籌，以6：4勝出。第二盤開打前納達爾暫停了10分鐘，在手腕貼上膠帶；和首盤一樣，兩人打得難分難捨，但這盤是納達爾占上風，以6：4拿下。第三盤和第四盤納達爾都早早取得領先，但都未能守成，很快就被帝亞弗後來居上，最終棄拍認輸。

帝亞弗賽後表示，「我真的高興地快要哭出來了。我不敢相信我贏了納達爾。他絕對是史上最偉大的球員之一。我今天打出令人難以置信的成績。但真的不知道是如何做到的。」

去年美網奪冠的俄羅斯現任球王梅德維夫則是在4盤大戰不敵澳洲「壞小子」基里洛斯，衛冕失利外也確定將讓出球王寶座。

性格奔放的基里洛斯，天賦極受肯定，卻也因大鳴大放性格備受爭議，因此有「壞小子」稱號；美網前遭球迷提告的他，他和梅德維夫首盤就打超過1小時，兩人「搶7」中數度瓦解對手盤末點，基里洛斯兩度氣到摔拍、咆哮，但他最終以7：6（13：11）、3：6、6：3、6：2拍下球王。

梅德維夫去年在紐約收下第一座大滿貫，今年須再闖決賽才能保住球王；此役落敗宣告衛冕失利，他大氣說，基里洛斯已打出媲美「西班牙蠻牛」納達爾及塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）的水準，「若他整個賽事繼續這樣表現，他有贏下比賽的所有機會。」

在女單方面，頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）幾乎步上梅德維夫的後塵，但最終仍擊敗了德國的尼邁爾（Jule Niemeier）。美國女將皮古拉（Jessica Pegula）在對陣捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）的比賽中早早晉級。

納達爾 澳洲 德國

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