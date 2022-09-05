美網／納達爾意外遭淘汰 大滿貫22連勝告終

納達爾美網8牆遭。(路透)

美國公開賽驚奇頻傳。繼梅德維夫（Daniil Medvedev）5日令人震驚地輸給澳洲 「壞小子」基里洛斯後，最熱門的男單二號種子納達爾 （Rafael Nadal）也意外落馬，證明沒有一個種子球員是安全的。納達爾本賽季大滿貫連勝紀錄停在22連勝。

在女單方面，頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）幾乎步上梅德維夫的後塵，但最終仍擊敗了德國 的尼邁爾（Jule Niemeier）。美國女將皮古拉（Jessica Pegula）在對陣捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）的比賽中早早晉級。

納達爾（左）意外遭帝亞弗（右）淘汰。（路透）

美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）以三個半小時間，在16強賽中以6-4、4-6、6-4、6-3擊敗納達爾，這是納達爾自2017年溫網以來在晉級8強賽前首次失利，也是他今年大滿貫賽事的首次失利。帝亞弗現在成為2004年以來在美網打入八強的最年輕的美國選手。

納達爾和帝亞弗首盤你來我往，但帝亞弗略勝一籌，以6-4勝出。第二盤開打前納達爾暫停了10分鐘，在手腕貼上膠帶；和首盤一樣，兩人打得難分難捨，但這盤是納達爾占上風，以6-4拿下。第三盤和第四盤納達爾都早早取得領先，但都未能守成，很快就被帝亞弗後來居上，最終棄拍認輸。

帝亞弗賽後表示，「我真的高興地快要哭出來了。我不敢相信我贏了納達爾。他絕對是史上最偉大的球員之一。我今天打出令人難以置信的成績。但真的不知道是如何做到的。」

斯威雅蒂首盤一如納達爾，早早失去節奏，頻頻出現非受迫性失誤。第二盤也不是很順，但還是以6-4拿下；直到第三盤才穩住陣腳，完封尼邁爾，晉級8強。將於7日迎戰皮古拉。