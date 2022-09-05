我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加熱爆 華人早晚打卡朋友家泳池避暑

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

美網／納達爾意外遭淘汰 大滿貫22連勝告終

體育新聞組／即時報導
納達爾美網8牆遭。(路透)
納達爾美網8牆遭。(路透)

美國公開賽驚奇頻傳。繼梅德維夫（Daniil Medvedev）5日令人震驚地輸給澳洲「壞小子」基里洛斯後，最熱門的男單二號種子納達爾（Rafael Nadal）也意外落馬，證明沒有一個種子球員是安全的。納達爾本賽季大滿貫連勝紀錄停在22連勝。

在女單方面，頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）幾乎步上梅德維夫的後塵，但最終仍擊敗了德國的尼邁爾（Jule Niemeier）。美國女將皮古拉（Jessica Pegula）在對陣捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）的比賽中早早晉級。

納達爾（左）意外遭帝亞弗（右）淘汰。（路透）
納達爾（左）意外遭帝亞弗（右）淘汰。（路透）

美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）以三個半小時間，在16強賽中以6-4、4-6、6-4、6-3擊敗納達爾，這是納達爾自2017年溫網以來在晉級8強賽前首次失利，也是他今年大滿貫賽事的首次失利。帝亞弗現在成為2004年以來在美網打入八強的最年輕的美國選手。

納達爾和帝亞弗首盤你來我往，但帝亞弗略勝一籌，以6-4勝出。第二盤開打前納達爾暫停了10分鐘，在手腕貼上膠帶；和首盤一樣，兩人打得難分難捨，但這盤是納達爾占上風，以6-4拿下。第三盤和第四盤納達爾都早早取得領先，但都未能守成，很快就被帝亞弗後來居上，最終棄拍認輸。

帝亞弗賽後表示，「我真的高興地快要哭出來了。我不敢相信我贏了納達爾。他絕對是史上最偉大的球員之一。我今天打出令人難以置信的成績。但真的不知道是如何做到的。」

斯威雅蒂首盤一如納達爾，早早失去節奏，頻頻出現非受迫性失誤。第二盤也不是很順，但還是以6-4拿下；直到第三盤才穩住陣腳，完封尼邁爾，晉級8強。將於7日迎戰皮古拉。

納達爾 澳洲 德國

上一則

「哈佛小子」林書豪加盟廣州男籃 續留中國CBA

下一則

MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄

延伸閱讀

網球／納達爾、阿爾卡拉斯 「大小蠻牛」勇闖美網16強

網球／納達爾、阿爾卡拉斯 「大小蠻牛」勇闖美網16強
美網／開賽連拿9局 納達爾對法名將收對戰18連勝

美網／開賽連拿9局 納達爾對法名將收對戰18連勝
美網／打到鼻子流血 納達爾逆轉勝挺進32強

美網／打到鼻子流血 納達爾逆轉勝挺進32強
美網／納達爾被球拍打到鼻子濺血 復仇晉級32強

美網／納達爾被球拍打到鼻子濺血 復仇晉級32強

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
吳易昺晉級男單32強。（新華社）

美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

2022-09-01 02:45
小威廉絲美網止步後，向場上觀眾致意。（Getty Images）

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

2022-09-02 22:35
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

2022-09-02 23:37

超人氣

更多 >
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起