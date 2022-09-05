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網球／納達爾、阿爾卡拉斯 「大小蠻牛」勇闖美網16強

體育新聞組／綜合報導
「蠻牛」納達爾生涯第18度擊敗法國選手賈斯蓋，順利挺進美網16強。 （新華社）
「蠻牛」納達爾生涯第18度擊敗法國選手賈斯蓋，順利挺進美網16強。 （新華社）

前一戰鼻子遭球拍撞傷的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，3日雖頂著傷口迎接美網第三輪，身手不受影響，開賽就連拿9局，最終以6：0、6：1、7：5取得對戰法國好手賈斯蓋的18連勝，和年僅19歲的同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）同闖第四輪（16強）。

影音來源：YouTube

納達爾和賈斯蓋同為36歲，兩人轉入職業後從2004年就有交手紀錄，將近20年來納達爾不但未嘗敗績，且從2008年迄今已取得連拿34盤的對戰優勢，無怪乎他會說是他今年美網最佳表現。

前兩輪都是先失首盤再逆轉的納達爾說：「這對我是很好的勝利，第一場直落三，連拿3盤是種挑戰，他提升了水準，而我通過一些艱難時刻。」他也透露傷處沒有大礙，他開玩笑說：「我鼻子還在。」

名列第2種子的納達爾，前一度美網亮相是2019年，今年澳網、法網都登頂，溫布頓晉級4強後因傷退賽，美網仍延續今年大滿貫的強勢表現，離生涯第23座大滿貫和「世界球王」再進一步。

包括納達爾和現任「世界球王」梅德維夫在內，有5名球員有機會美網後登上世界第一，目前只有首輪意外落敗的希臘球星西西帕斯出局。「小蠻牛」阿爾卡拉斯和挪威好手魯德也有機會登頂，其中阿爾卡拉斯以6：3、6：3、6：3拍下地主布魯克斯比，以一盤未失之姿挺進第四輪。

阿爾卡拉斯若能在美網奪冠，將成ATP史上最年輕球王，去年闖進美網8強、締造公開化年代最年輕紀錄的他很滿意目前表現，「我打得非常、非常好，高水準、高強度。我知道這會是場難打的比賽，布魯克斯比是難纏的對手，但我很開心自己的表現，我也會持續進步。」

「小蠻牛」將和年長14歲的克羅埃西亞名將希利奇爭8強門票，納達爾第四輪將遇地主帝亞弗。

「小蠻牛」阿爾卡拉斯順利挺進美網16強 。（路透）
「小蠻牛」阿爾卡拉斯順利挺進美網16強 。（路透）

納達爾 澳網 溫布頓

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