美網／梅德維夫遭壞小子拍下 衛冕無望 球王位子也不保

澳洲「壞小子」基里洛斯（右）4日拍下現今俄羅斯「世界球王」梅德維夫。（Grtty Images）

今年溫布頓打進決賽的澳洲 「壞小子」基里洛斯，4日再度證明自己身手，他在美網第四輪以7：6（13：11）、3：6、6：3、6：2拍下現今俄羅斯 「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），生涯首闖美網8強外，也粉碎梅德維夫衛冕美夢。

梅德維夫是去年美網冠軍，今年除有衛冕壓力還有2000分的「保分」任務，至少要打進決賽才能在美網後續保「世界球王」身分，今天落敗代表下周將從球王寶座退位。

世界排名25的基里洛斯雖僅列23種子，但天賦和身手早獲得肯定，過往他和梅德維夫對戰也取得3勝1敗優勢，最近一次交手就是今年美網前熱身賽之一的蒙特婁名人賽，由基里洛斯演出3盤逆轉勝。

今天碰頭，兩人首盤就打出高張力比賽，戰局不但進入「搶7」，且兩人都多次瓦解對手盤末點機會，耗時超過1小時才由基里洛斯以13：11拔得頭籌。

兩位好手的高水準演出，連美國退役的前球王洛迪克（Andy Roddick）都在社群媒體 發文讚嘆，洛迪克寫道：「這是很棒的組合，非常高水準，重量級的對決」。

先聲奪人的基里洛斯，第二盤雖失守，第三盤第4局率先破發，第四盤更兩度破發，拉開到5：1的局數領先，最終在自己發球局以「再見艾司」結束比賽，迎接生涯第一度的美網8強。

拍下球王晉級，基里洛斯8強將碰另一名俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）；卡查諾夫今天通過5盤大戰考驗，以4：6、6：3、6：1、4：6、6：3擊敗列12種子的西班牙卡雷諾‧巴斯塔（ Pablo Carreno Busta），同樣是生涯首度晉級美網8強。