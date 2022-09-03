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美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

記者曾思儒／即時報導
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

列美網第9種子的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）今天和加拿大名將沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）上演超過4小時的馬拉松大戰，這場大戰堪稱美網第一周最精彩的男單賽事，一度錯過3個賽末點的羅布雷夫最終仍在決勝盤「搶10」勝出，奪勝當下直接仰躺在大看檯球場（Grandstand），享受球迷幾近瘋狂的歡呼。

羅布雷夫全場只出現38記致勝球，剛好是沙波瓦羅夫76記致勝球的一半，9記「艾司」也不如加拿大對手的23記，但把握住關鍵分，決勝盤局數5：4領先時一度取得3個「賽末點」，但都遭對手瓦解，戰局一路進入最後的「搶10」。

過往美網是採「搶7」制度，今年四大滿貫統一採決勝盤「搶10」制度，羅布雷夫第一球就破了對手發球分，先聲奪人後也先取得9：6優勢，最終在第5個賽末點終於迎接勝利，以6：4、2：6、7：6（7：3）、6：4、7：6（10：7）前進第四輪。

這場大戰共歷時4小時又8分鐘，羅布雷夫說：「這肯定是很瘋狂的比賽，沙波瓦羅夫也值得勝利，我們兩個都值得。就我看來，打完這樣的比賽，沒有人是贏家。」

俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝，比賽結束當下直接仰躺在地。(路...
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝，比賽結束當下直接仰躺在地。(路透)

羅布雷夫美網最佳戰績是2017年和20年的8強，去年第三輪落馬的他下戰將和英國「一哥」諾里（Cam Norrie）對決。

列第7種子的諾里稍早以7：5、6：4、6：1擊敗排28種子的丹麥新星魯內（Holger Rune），生涯首次打進美網第四輪。

來源：美國網球公開賽

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