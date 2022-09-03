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美網／開賽連拿9局 納達爾對法名將收對戰18連勝

記者曾思儒／即時報導
西班牙網球名將納達爾3日在美網賽事中擊敗對手。(Getty Images)
西班牙網球名將納達爾3日在美網賽事中擊敗對手。(Getty Images)

法國好手賈斯蓋（Richard Gasquet）最高排名曾到世界第七，生涯還打下15座ATP金盃，但遇到「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）就沒輒，生涯前17度交手都吞敗，今天美網第三輪上演的第18度對決結局仍是相同，納達爾首盤更賞給對手「鴨蛋」，最終以6：0、6：1、7：5晉級。

納達爾和賈斯蓋同是36歲，兩人從青少年時期就碰頭過，不同於轉入職業前各有勝負，「西班牙蠻牛」在職業對戰取得一面倒優勢，且從2008年開始更是一盤未失。

今天納達爾不只延續完美的對戰優勢，且開賽就打出跨盤連拿9局的強勢表現；賈斯蓋第二盤第4局終於開張局數，卻也是第二盤唯一拿下的局數。

第三盤兩人互有來回，但納達爾第11局完成關鍵破發，盤末發球局也把握住，將一盤未失的對戰奪勝紀錄推進到連14場．

四度在美網奪冠的納達爾提到，和賈斯蓋是很好的朋友，很高興今天又提升自己表現；「西班牙蠻牛」下戰將遭遇地主帝亞弗（Frances Tiafoe），納達爾說：「他是很好的球員，速度飛快，我需要持續進步，愈打愈好，明天我會繼續訓練，希望能再提升自己表現。」

納達爾巡迴賽等級的賽事已和313位對手交鋒過，對上賈斯蓋的18勝0敗是個人最佳對戰成績。因沒接種疫苗缺席今年美網的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）同樣有18戰全勝紀錄，「瑞士特快車」費德勒 （Roger Federer）面對西班牙退役名將佛瑞爾（David Ferrer）及俄羅斯尤茲尼（Mikhail Youzhny）也都握有17戰全勝的壓制表現。

年僅19歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天也以直落三晉級，他以6：3、6：3、6：3拍下地主布魯克斯比（Jenson Brooksby），第四輪將和克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic）爭8強門票。

來源：美國網球公開賽

納達爾 疫苗 俄羅斯

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