美網／受小威激勵 捷克名將救2賽末點逆轉前球后

捷克網球名將克薇歐娃受到小威廉絲的精神鼓舞，3日逆轉對手獲勝。(路透)

美國傳奇女將小威廉 絲（Serena Williams）昨天結束美網和生涯可能的「最後一舞」，不只滿場球迷見證，許多球員都透過轉播感受到小威拚戰精神，今天在馬拉松 大戰逆轉勝出的捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）就說，受小威很大激勵。

面對擁有2座大滿貫金盃的西班牙前球后蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），克娃兩度面臨對手「賽末點」，她都瓦解危機，最終上演逆轉勝，以5：7、6：3、7：6（12：10）晉級第四輪。

奪勝後雙手掩面，克娃透露昨天看到小威的比賽，深深受到激勵，「她瓦解那些賽末點真是太驚人了，我試著今天做出一樣的事情。」

小威昨天雖在超過3小時的3盤大戰落敗，但決勝盤共瓦解對手5個賽末點，兩度打下溫布頓 冠軍的克娃形容，自己今天處境和小威最終戰有些相似，她感受到小威不想離開球場的企圖，自己也是如此，很高興自己能通過宛如「夢魘」的決勝盤「搶7」考驗。

蒙奎露扎是女單第9種子，第三輪遭21種子克娃擊落，代表第四輪前已經有6名前10種子落馬。

克娃下戰將和地主皮古拉（Jessica Pegula）爭8強門票，皮古拉今天同樣經過3盤大戰考驗，以6：2、6：7 （6：8）、6：0淘汰資格賽一路闖關的中國大陸「黑馬」袁悅。