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美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

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美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

記者劉肇育／即時報導
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天在美網女單32強賽不敵澳洲好手湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），對於外界猜測今年美網可能是她生涯最後一戰，小威廉絲賽後也含淚感謝家人與球迷對她的支持，尤其是她的姊姊大威廉絲（Venus Williams）。

將在本月滿41歲的小威廉絲，今天在美網女單32強賽以5：7、7：6（7：4）、1：6不敵湯姆伊諾維琪，結束個人生涯第21次的美網之旅，賽後她在受訪時也淚流滿面地感謝家人與球迷。

小威廉絲說：「天啊，真的太感謝你們了，你們今天真的太棒了，我已經試過了，但今天湯姆伊諾維琪的表現更好一點。謝謝爸爸，我知道你在看，謝謝媽媽，我要感謝我身邊的每一個人，這麼多年來，這一切都始於我的父母，他們應得到這一切，我真的感謝他們。這是幸福的眼淚，如果沒有維納斯（大威廉絲），我就不會是小威廉絲，所以我要謝謝妳維納斯，她是小威廉絲存在的唯一原因。」

來源：美國網球公開賽

今天與湯姆伊諾維琪打了3小時5分鐘，也創下小威廉絲生涯美網最長一戰，她說：「這是一趟很棒的旅程，我的一生中已經經歷過很多不可思議的旅程，我非常感謝那些曾在我生命中為我加油的人，因為你們我才能在這裡。」

威廉 澳洲

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