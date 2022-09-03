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美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

美網／打到鼻子流血 納達爾逆轉勝挺進32強

體育新聞組／綜合報導
先失掉首盤的情況下，納達爾後三盤急起直追勝出挺進第三輪。（路透）
先失掉首盤的情況下，納達爾後三盤急起直追勝出挺進第三輪。（路透）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）1日在美國網球公開賽男單第二輪遭遇義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini），在先被對手攻下首盤的情況下，納達爾再度上演輸一贏三的逆轉戲碼，以2：6、6：4、6：2、6：1勝出，生涯第14度挺進32強。

納達爾1日打出了自稱是生涯最糟糕的開局表現，但接下來三盤急起直追，9度打破對手發球局，連續兩輪都逆轉勝出，但第4盤納達爾在取得3：0領先時，卻發生了濺血的小插曲，他被自己的球拍敲中鼻梁流血，一度申請傷停止血，所幸最終並沒有影響到場上表現。

談到這起意外，他也笑稱，過去只有被高爾夫球桿打過而不是網球拍，「一開始我確實有點頭暈，感覺就像是脫離了世界一樣，之後則是疼痛。」

威廉絲（Serena Williams）1日也在暌違4年後再與姊姊大威廉絲（Venus Williams）合拍征戰大滿貫女雙賽事，但遭捷克組合荷拉戴卡（Lucie Hradecka）／諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊退，止步首輪。

至於台灣好手詹皓晴與日籍搭檔青山修子，則是在首輪遭遇2018年的女雙冠軍范德維格（CoCoVandeweghe）與她年僅17歲的搭檔蒙哥馬莉（Robin Montgomery），最終以6：4、6：3晉級第二輪；詹詠然與澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）則是首輪以1：6、3：6不敵日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi）。

納達爾 威廉 義大利

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