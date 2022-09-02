美網／納達爾被球拍打到鼻子濺血 復仇晉級32強

納達爾被自己的拍子打到鼻梁流血。(歐新社)

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）今天在美網男單第二輪賽事遭遇義大利 選手佛格尼尼（Fabio Fognini），在與首輪相同先失掉首盤的情況下，納達爾後3盤急起直追，最終以2：6、6：4、6：2、6：1勝出，挺進到男單32強賽。

朝著生涯第23座大滿貫與重返世界球王寶座之路邁進的納達爾，今天在男雙第二輪碰上世界排名第60名的佛格尼尼，兩人曾在2015年美網第三輪交手，當時佛格尼尼在五盤大戰中爆冷擊敗納達爾。

而今天首盤佛格尼尼也展現不錯的狀態，首盤就兩度打破納達爾發球局，以6：2先下一城，一度讓人以為2015年的爆冷驚奇又將再度上演，不過這次一次納達爾則是成功復仇，他先是在第二盤的破發大戰中4度打破佛格尼尼發球局追平盤數，後兩盤更是讓賽事呈現一面倒的局勢，最終納達爾以盤數3：1逆轉勝出，挺進到32強賽。

談到今天開賽後的表現時，納達爾說：「這可能是我有史以來最糟的開局之一，但這就是比賽的一部分，你必須持續保持謙虛的態度，接受這種事情發生，這對我來說不會是一個輕鬆的月份，所以我知道這種狀況可能出現，但這對我來說也是個機會，經過這樣的比賽我還能存活，這意味著很多。」

不過今天比賽中也一度發生小差曲，納達爾在第四盤取得3：0領先後，卻不慎被自己的拍子打到鼻梁流血而申請醫療暫停，並在貼上OK蹦後回到場上完成賽事，所幸表現並沒有受到影響，賽後他說：「我當時有點頭暈，鼻子也有點痛。」