美網／史蒂芬絲落敗 近10年女單冠軍剩2人

美國好手史蒂芬絲第二輪遭淘汰。（歐新社）

在前任冠軍瑞度卡努 （Emma Raducanu）、大坂直美 相繼於首輪出局後，2017年美網女單冠軍美國史蒂芬絲（Sloane Stephens），1日也在第二輪遭遇世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）的比賽中，以3：6、2：6直落二敗北，讓過去10年美網女單冠軍目前僅剩下加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）與小威廉 絲（Serena Williams）仍持續奮戰。

今年美網女單賽事爆冷不斷，包括去年上演灰姑娘傳奇封后的「英國甜心」瑞度卡努，以及2018年、2020年兩屆冠軍大坂直美都在首輪就提前出局，2017年冠軍、世界排名第51名的史蒂芬絲，第二輪也遭到擊落。

面對今年狀況火熱的世界球后斯威雅蒂，史蒂芬絲可說是打得相當掙扎，開賽後就被斯威雅蒂連續破發，並以1：4落後，首盤斯威雅蒂也僅花38分鐘就輕鬆拿下。

第二盤斯威雅蒂乘勝追擊，連保帶破取得4：0領先，最終她也在比賽開打後第73分鐘就以6：2勝出，挺進到第三輪賽事，個人連續3年都至少挺進到美網32強。

在2017年的冠軍史蒂芬絲出局後，加上2016年冠軍柯波兒（Angelique Kerber）今年因為懷孕缺席美網，2015年冠軍潘妮塔（Flavia Pennetta）更是早在奪冠當年就宣布退休，美網女單過去10年冠軍，目前僅剩下安德里斯庫與2012年至2014年完成3連霸的小威廉絲（Serena Williams）挺進到第3輪。