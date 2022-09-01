我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

美網／睽違4年再度合拍 威廉絲姊妹女雙首輪止步

記者劉肇育／即時報導
大威廉絲與小威廉絲女雙首輪賽事遭淘汰。(歐新社)
大威廉絲與小威廉絲女雙首輪賽事遭淘汰。(歐新社)

繼2018年法網後再度在大滿貫賽事合拍的「威廉絲姊妹」大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），今天在美網女雙首輪賽事碰上捷克組合荷拉戴卡（Lucie Hradecka）／諾斯科娃（Linda Noskova），最終以6：7（5：7）、4：6直落二敗北。

曾合拍拿下過1999年與2009年美網女雙冠軍的大小威廉絲，今年在小威廉絲可能於美網後退休的情況下，兩姐妹再度攜手合作，也可能成為兩人在大滿貫賽事合拍的最後一次機會。

不過今天面對曾三度闖進美網女雙決賽，並在2013年拿下冠軍的荷拉戴卡與她的17歲搭擋諾斯科娃，威廉絲姊妹卻陷入苦戰，在首盤雙方前12局都未能破發的情況下，雙方也進入搶7局決勝負，最終由捷克組合以6：7（5：7）先下一城。

第二盤捷克組合乘勝追擊，開盤後就連下3局，儘管威廉絲姊妹在第7局回破發、第8局保發後成功追平，但仍是在第10局遭對手攻破發球局，以4：6敗下陣來，其中大威也結束今年美網之旅，小威廉絲則將繼續在女單賽場奮戰。

至於我國好手詹詠然今天凌晨與澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）於首輪遭遇日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），最終以1：6、3：6敗下陣來。

威廉 澳洲 退休

上一則

MLB／洋基已故傳奇狄馬喬 找過戈巴契夫要簽名球

延伸閱讀

美網／史蒂芬絲遭球后擊落 過去10年女單冠軍僅存2人

美網／史蒂芬絲遭球后擊落 過去10年女單冠軍僅存2人
美網／大威廉絲首輪止步 將攜手妹妹小威征戰雙打

美網／大威廉絲首輪止步 將攜手妹妹小威征戰雙打
爭睹小威美網告別戰 休傑克曼、拳王泰森都到場觀賽

爭睹小威美網告別戰 休傑克曼、拳王泰森都到場觀賽
美網／大滿貫賽單打最後一舞 小威廉絲直落二闖過頭關

美網／大滿貫賽單打最後一舞 小威廉絲直落二闖過頭關

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
詹姆斯曾在Instagram上傳與兩個兒子一起練球的影片。（取材自詹姆斯Instagram）

NBA／詹皇15歲二兒子身高超越大哥 收首份大學招生邀約

2022-08-29 08:43
吳易昺晉級男單32強。（新華社）

美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

2022-09-01 02:45
鈴木一朗(左)與妻子弓子。(Getty Images)

鈴木一朗入水手名人堂 感謝妻子一路相伴

2022-08-29 12:38

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯