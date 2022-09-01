美網／睽違4年再度合拍 威廉絲姊妹女雙首輪止步

大威廉絲與小威廉絲女雙首輪賽事遭淘汰。(歐新社)

繼2018年法網後再度在大滿貫賽事合拍的「威廉 絲姊妹」大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），今天在美網女雙首輪賽事碰上捷克組合荷拉戴卡（Lucie Hradecka）／諾斯科娃（Linda Noskova），最終以6：7（5：7）、4：6直落二敗北。

曾合拍拿下過1999年與2009年美網女雙冠軍的大小威廉絲，今年在小威廉絲可能於美網後退休 的情況下，兩姐妹再度攜手合作，也可能成為兩人在大滿貫賽事合拍的最後一次機會。

不過今天面對曾三度闖進美網女雙決賽，並在2013年拿下冠軍的荷拉戴卡與她的17歲搭擋諾斯科娃，威廉絲姊妹卻陷入苦戰，在首盤雙方前12局都未能破發的情況下，雙方也進入搶7局決勝負，最終由捷克組合以6：7（5：7）先下一城。

第二盤捷克組合乘勝追擊，開盤後就連下3局，儘管威廉絲姊妹在第7局回破發、第8局保發後成功追平，但仍是在第10局遭對手攻破發球局，以4：6敗下陣來，其中大威也結束今年美網之旅，小威廉絲則將繼續在女單賽場奮戰。

至於我國好手詹詠然今天凌晨與澳洲 搭擋史托瑟（Samantha Stosur）於首輪遭遇日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），最終以1：6、3：6敗下陣來。