美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

吳易昺晉級男單32強。（新華社）

中國男網好手吳易昺今天鏖戰5盤後擊敗對手，成為史上首位闖入美國公開賽第3輪的中國男單選手。

法新社報導，22歲的吳易昺拍下同為會外賽打進來的葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges），接下來將面對去年美網男單冠軍、同時也是現任球王的梅德維夫（Daniil Medvedev）。

吳易昺2017年拿過美網青少年組冠軍，今天他一度以盤數1：2落後，但後來連拿兩盤，鏖戰3小時47分鐘後，最終以6：7（3/7）、7：6（7/4）、4：6、6：4、6：4贏球。

吳易昺說，今天和波黑斯的這場激戰，是他生涯僅僅第2次5盤大戰。

「打到5盤還可以維持水準，對我來說真的很棒。我以前只打過1次5盤，這是我人生第2次，我很為自己高興。」

吳易昺得知，他在紐約打出好成績，使他成為家鄉社群媒體 熱搜，他對此顯得非常高興。

被問到這對他有何意義時，吳易昺開玩笑地說：「我猜我長得很帥吧。」

「這是個很難回答的問題，但我想，有一就有二，有二就會有三，我很高興是締造歷史的第1人。」

「更重要的是，這為所有中國球迷和孩子們帶來希望，我們國家才會有更多優秀選手。」