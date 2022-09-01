美網／納達爾逆轉勝 目標奪回球王

納達爾順利挺進到美網第二輪。（歐新社）

將在今年美網爭奪世界球王寶座的西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），8月30日在首輪賽事登場，納達爾面對日裔澳洲 籍選手土方林奇，先丟首盤以4：6、6：2、6：3、6：3逆轉勝，阿爾卡拉斯則在前兩盤領先的情況下，因為對手阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez）傷退，晉級第2輪。

世界排名第三、第四的納達爾、阿爾卡拉斯，這次美網將與現任球王梅德維夫（Daniil Medvedev）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、挪威好手魯德（Casper Ruud）爭奪球王，西西帕斯首輪爆冷出局，寶座之爭形成四搶一局面。

納達爾暌違兩年重返美網，面對世界排名第198的土方，首盤先被對手拿下，接下來連追三盤逆轉戰局，他說：「這是漫長的等待，一度以為無法回到這個球場，與強硬對手打了三小時，努力保持積極並打出最佳狀態。」

去年在美網首嘗大滿貫八強滋味的阿爾卡拉斯，30日在7：5、7：5、2：0領先時，因巴艾茲腳傷退賽而晉級。

阿爾卡拉斯只要能闖進決賽，就有機會以19歲之齡成為ATP史上最年輕的世界球王，不過在以巴艾茲傷退晉級到第二輪後，阿爾卡拉斯也直言這是他不樂見的狀況，「沒人會希望看到比賽是以這種方式結束，我認為場上兩名球員都不該得到這樣的結局，巴艾茲是一名偉大的球員，他一直戰鬥到最後一刻，並做出了對自己最好的決定。」