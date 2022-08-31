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美網／小威封拍再等等 3盤擊退第2種子晉32強

記者曾思儒／即時報導
小威晉級美網女單32強。（美聯社）
小威晉級美網女單32強。（美聯社）

宣布美網後退役的美國指標球星小威廉絲（Serena Williams），還不急著和球迷說再見，今天第二輪她碰大會第2種子、愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit），在2小時26分鐘大戰勝出，晉級第三輪。

首盤兩人各破發對手一次，小威在「搶7」先馳得點；第二盤小威雖失守，決勝盤馬上破掉康塔薇特第一個發球局，先取得5：2領先後，康塔薇特的發球局更連失4分，讓小威以7：6（7：4）、2：6、6：2迎接勝利。

小威美網賽場上穿著的是訂製NIKE運動鞋，鞋側有名字縮寫SW，飾有400 顆手工...
小威美網賽場上穿著的是訂製NIKE運動鞋，鞋側有名字縮寫SW，飾有400 顆手工鑲嵌的黑色陶瓷鑽石。（路透）

在主球場滿場球迷歡呼聲中奪勝，穿著黑色底閃亮戰袍的小威開心轉圈揮手，感激全場支持；今天小威享有完全主場，包括高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）都是座上賓。

小威笑說，現在已經不需要證明自己什麼，「我真的很享受比賽，展現我的身手。」單打持續挺進的她，明天還將和姊姊大威廉絲（Venus Williams）合拍女雙。

老虎伍茲美網現場觀戰小威比賽。（路透）
老虎伍茲美網現場觀戰小威比賽。（路透）

月底要滿41歲的小威，1997年首度在美網出賽，當時她只在女雙登場，1998年登上女單會外賽舞台；1999年她就包辦美網女單、女雙金盃，歷屆共6度登頂，今天奪勝已是生涯第108場美網勝利，和奪冠次數都是網壇紀錄。

小威今年溫布頓才復出單打，美網連過兩關，第三輪將遇世界排名46的澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）。

威廉

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