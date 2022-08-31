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美網／大坂直美首輪暴冷淘汰 柯林斯取得生涯對戰首勝

記者劉肇育／即時報導
2018年、2020年美網女單冠軍大坂直美（右）首輪遭到第19種子的地主好手柯林斯（左）擊敗。（Getty Images）
2018年、2020年美網女單冠軍大坂直美（右）首輪遭到第19種子的地主好手柯林斯（左）擊敗。（Getty Images）

在女單衛冕者「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）30日於女單首輪暴冷出局後，2018年、2020年美網女單冠軍大坂直美，同日也在首輪遭到第19種子的地主好手柯林斯（Danielle Collins）擊敗，過去4年的女單冠軍僅剩下美國史蒂芬絲（Sloane Stephens）與加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）晉級。

美網女單賽事在2014年小威廉絲（Serena Williams）完成3連霸後，接下來7年已經出現了6名新冠軍，其中僅有大坂直美曾兩度封后，更有不少人在挑戰衛冕之路時早早就淘汰出局。

其中去年上演灰姑娘傳奇奪冠的英國瑞度卡努於30日暴冷出局後，近況不佳的大坂直美也在首輪遭到狙擊，以6：7（5：7）、3：6不敵柯林斯，吞下生涯對戰柯林斯的首敗

「當妳已經輸給同一個人三次時，妳會得到很多對妳有幫助的訊息。」在談到與大坂直美的對戰時柯林斯說：「我認為我從與她的對戰中學到很多，並且做出了調整。」

柯林斯談到與大坂直美的對戰時說，「我從與她的對戰中學到很多，並且做出了調整」。（...
柯林斯談到與大坂直美的對戰時說，「我從與她的對戰中學到很多，並且做出了調整」。（Getty Images）

柯林斯今年開季時打出不錯的表現，在澳網挺進到女單決賽才敗給地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）， 3月的邁阿密名人賽則是挺進到8強後不敵大坂直美，但接下來她卻陷入嚴重的低潮，多場比賽都在前兩輪止步，包括溫網一輪遊，加上頸部傷勢讓她錯過了幾場美網前哨戰，讓她這次美網的表現並不被看好。

談到過去一段時間狀況連連時，柯林說：「當妳在處理一些傷病時，精神上是相當難熬的，這是一種痛苦的經歷，不僅是生理上，也是情感上。今天對我來說太有意義了，因為我在今年年中時真的很掙扎，當妳在身體疼痛的情況下上場打球時，妳已經無法好好控制場上的情況，這讓妳難以出賽。」

大坂直美 瑞度卡努 英國

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