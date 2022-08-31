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美網／西西帕斯、哈蕾普爆冷首輪打包 大威也落馬

體育新聞組／綜合報導
男單第4種子西西帕斯美網首輪中箭落馬。（美聯社）
男單第4種子西西帕斯美網首輪中箭落馬。（美聯社）

美國網球公開賽點燃會內賽首輪戰火，首日就有多名種子和前冠軍中箭落馬，包括男單第4種子希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、前冠軍瓦文卡（Stan Wawrinka）、汀恩（Dominic Thiem），以及前球后哈蕾普（Simona Halep）都意外在首輪止步。

影音來源：YouTube

男單世界排名第5的西西帕斯，29日面對排名94的哥倫比亞加蘭，開賽後被對手連拿11局，包括首局吞下難堪的「貝果」，最終0：6、1：6、6：3、5：7爆冷出局，也錯過爭奪世界球王寶座的機會。

對於美網首輪意外出局，西西帕斯直言失望，「我在美網開打前非常有動力，因為可以利用這次比賽爭奪世界球王，這是從小就渴望的榮耀，只是一切沒有按計畫執行。」

他表示，有時真的不能想太多，或把自己逼太緊，儘管美網後當球王機會小一些，但會繼續努力，希望年底前將排名衝到前3名。

過去一年飽受傷病所苦的2020年冠軍汀恩、2016年冠軍瓦文卡則在首輪分別吞敗和傷退，37歲的瓦文卡直言，自知離退休已經不遠了，但仍熱愛這項運動，直到停下腳步前，希望能多打一段時間。

羅馬尼亞前球后哈蕾普，以2：6、6：0、4：6不敵20歲的烏克蘭小將斯尼古爾，賽後斯尼古爾也被拍下強忍淚水，並用雙手在胸前的烏克蘭國旗色別針前比出愛心動作，象徵為了烏克蘭而戰。

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她說，之前參加一場「為和平而戰的網球賽」，這對我有很大幫助。

世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在美網以6比3、6以0直落二輕取義大利女將鮑里妮（Jasmine Paolini），輕鬆晉級二輪。

大會第一種子波蘭好手斯威雅蒂僅花了1小時零7分鐘便解決鮑里妮，她接著將迎戰比利時選手米奈恩（Greet Minnen）和2017年美網冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）的勝出者。

斯威雅蒂頗被看好在今年最後一個大滿貫賽美網封后。她6月在法國公開賽奪冠，然後連勝33場，直到溫布頓錦標賽第3輪銳氣才中挫。

不過她近來的表現不再那麼凌厲，在美網賽前8場比賽僅獲得4勝4負，而她在美網的最佳成績也僅在第4輪止步。

此外，不若即將退役的妹妹小威廉絲（Serena Williams）在首輪晉級的風采，42歲的美國網球名將大威廉絲（Venus Williams），30日在美網首輪出戰比利時范優凡克（Alison Van Uytvanck），最終遭到對手以6：1、7：6（7：5）擊退，苦吞復出後的4連敗。

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大威30日面對世界排名第43名的比利時女將范優凡克卻陷入苦戰，開賽後就被對手連保帶破搶下4局，第7局則是第3度遭到破發，以1：6讓對手先下一盤。

第二盤大威雖然在首局就破發得手，不過在第6局遭范優凡克破發扳平後，兩人也一路拉鋸到搶七局，最終仍是由范優凡克以7：6（7：5）拿下勝利，大威也結束生涯第23次的美網單打賽事，但接下來她仍將與妹妹小威廉絲在女雙賽事登場。

儘管連續兩屆美網都在女單首輪止步，目前個人單打排名也已經跌到1500名外，但大威強調，自己目前仍有很強的出賽動力，「這是我生涯中離開球拍最長的一段時間，是一種全新的體驗，當我重新拿起球拍後，必須努力的盡快適應環境來為美網做準備，但這並不容易。」

前球后哈蕾普美網首輪意外出局。（路透）
前球后哈蕾普美網首輪意外出局。（路透）

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