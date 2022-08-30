美網／去年驚奇奪冠 瑞度卡努今年首戰出局

瑞度卡努以3：6、3：6敗給法國對手柯妮特。(歐新社)

「英國甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu）去年美網從會外賽一路打進決賽，寫下10戰一盤未失的驚奇奪冠旅程，知名度、人氣都暴漲，但今年以衛冕者姿態到紐約卻第一戰就落馬，以3：6、3：6敗給法國對手柯妮特（Alizé Cornet）。

去年才18歲的瑞度卡努寫下美網第一位會外賽奪冠新猷，今天落敗也寫下另類紀錄，成為2004年俄羅斯 庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）和2016年德國 柯波兒（Angelique Kerber）後，美網史上第3位首輪就出局的女單衛冕軍。

瑞度卡努今年前3場大滿貫都是第二輪止步，美網她列11種子，卻寫下今年最差成績，讓奪勝的柯妮特雙手抱頭，露出不可置信表情。

32歲的法國女將笑說：「我很滿意今天的表現！」她透露今天親友和男友都在場，很開心讓摯愛們見證這場賽事。

世界排名40的柯妮特今天網前小球手感極佳，16次放網就拿下14分，加上瑞度卡努全場出現30次非受迫性失誤，讓今年首輪落馬種子再添一人。