美網／威廉絲姊妹碰捷克組合 詹皓晴列15種子
年度壓軸大滿貫美網台灣時間今天深夜點燃戰火，女雙籤表開打前出爐，領外卡出賽的地主傳奇女將大威廉絲（Venus Williams）、小威廉絲（Serena Williams）首戰捷克組合，台灣女將詹皓晴和日本搭檔青山修子列15種子，首輪將碰地主組合。
小威月初宣布美網後退休，地主大滿貫成選手生涯告別站；美網昨天也宣布，頒發女雙外卡給威廉絲姊妹，讓姊妹重現聯手14座大滿貫風采。
女雙籤表出爐，威廉絲姊妹位於籤表上半部，首戰將碰捷克組合諾斯科娃（Linda Noskova）／荷拉戴卡（Lucie Hradecka），若能連闖兩關，第三輪就將遭遇列頭號種子的俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／比利時梅騰絲（Elise Mertens）。
台灣女雙好手詹家姊妹分頭出擊，妹妹詹皓晴和青山修子上周在克里夫蘭女網賽打進四強，美網兩人列15種子，首戰遭遇美國組合蒙哥瑪莉（Robin Montgomery）／范德維琪（CoCo Vandeweghe）；姊姊詹詠然繼續和澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）合作，首輪碰日本加藤未唯／印尼蘇喬迪（Aldila Sutjiadi）。
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